Albares alarga la agonía de los embajadores cesados

En los pasillos de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la madrileña plaza del Marqués de Salamanca, se advertía ayer cierta sorpresa ante el último movimiento de José Manuel Albares. Una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado el nombramiento de ... José Ramón García Hernández como nuevo embajador en Croacia, el cese de su antecesor Juan González-Barba en el cargo era automático. «Es extraño que no haya aprovechado el cambio en Zagreb para llevar a cabo la mayoría de relevos pendientes», explicaba un diplomático a ABC. Y, más por resignación que por miedo, desde la cafetería del ministerio bajaba la voz para añadir una última frase: «Todo lo que ocurre con Albares es insólito y la mayoría de veces no augura nada bueno».

Con el polémico cese de González-Barba, de quien el ministro decidió prescindir en febrero tras publicar una tribuna a favor del Rey, a Albares todavía le quedan otros dos ceses controvertidos por ejecutar. De ahí que nadie comprenda que no se los quitara los tres de golpe para no dilatar más las críticas contra él por sus nombramientos y ceses arbitrarios, algo que además de ser denunciado por este periódico desde hace años, respalda la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) desde hace un par de meses.

La única razón que podría llevar al ministro a postergar los ceses de Alberto Antón (Bélgica) y Guillermo Kirkpatrick (Corea del Sur) puede guardar relación con el hecho de que ninguno de los dos lleva tres años en su puesto, algo por lo que ha recibido muchas críticas en los últimos meses. Kirkpatrick los cumplirá el 6 de julio y Antón el 28 de septiembre. «Habrá que esperar para ver si la razón es ésta, pero dada la arbitrariedad del ministro… puede pasar cualquier cosa», apuntaba ayer otra fuente. Consciente de que se encontraba hablando sobre Albares -«y para ABC, además»-, en un bar cercano al ministerio, después de mirar a su derecha e izquierda, este joven diplomático bajaba la voz para matizar su comentario: «En el caso de Antón yo no hablaría ni de arbitrariedad, más bien es puro capricho».

Y es que el movimiento de cesar al embajador en Bélgica días después de quedarse dormido durante la intervención del ministro en la Conferencia de Embajadores, guarda relación con el hecho de que quiere favorecer a Marcos Alonso, actual jefe de misión en la Representación Permanente de España en la Unión Europea. Albares sacará a Antón de Bélgica para mandar en su lugar a José María Rodríguez Coso, que se encuentra en Luxemburgo. A este último destino enviará a Nieves Blanco, la mujer de Alonso, quien de momento sigue siendo embajadora en Lituania.

Al diplomático cesado por defender la figura del Rey como jefe del Estado y al que se quedó dormido durante uno de sus discursos -ya le dijo en una carta que había hecho el esfuerzo de ir aquel día porque se encontraba «con gripe y bajo los efectos de antihistamínicos»-, se sumó días después el Kirkpatrick. El embajador en Corea del Sur fue destituido cuando el ministro se enteró de que se había reunido con Isabel Díaz-Ayuso en Madrid, tras un viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Corea del Sur el pasado mes de febrero. En su lugar mandará a Julio Herraiz España, quien en la actualidad ejerce como ministro consejero de la Embajada de España en China.

Lo que más sorprende en los pasillos de Marqués de Salamanca es que Albares todavía no haya resuelto el concurso de puestos para jefes de misión en embajadas de España en el exterior. De las 19 plazas que convocó en noviembre, faltan por resolverse 16 nombramientos. Los puestos ya están adjudicados y los plácets de las autoridades de cada país concedidos, por lo que no se entienden estas dilaciones.

El «sadismo administrativo» de Albares, como decía una fuente hace un par de semanas a ABC, no solo genera incertidumbre entre los diplomáticos por una mera cuestión logística -que ya es un problema de por sí, porque afecta a los colegios de sus hijos o la situación de sus cónyuges-, también tiene una dimensión profesional.

Prevenir problemas bilaterales

«Para poder hacer un trabajo eficaz, necesitamos previsión», contaba otra fuente, quien advertía de que «esto puede generar problemas bilaterales»: «Hay eventos que no sabemos si organizar o no porque no sabemos cuánto tiempo seguiremos en nuestros puestos». También genera «mala imagen del país» porque «hay que despedirse personalmente de las autoridades locales y esto no se organiza de un día para otro».

Todo esto «puede afectar negativamente y se podría evitar teniendo unos plazos». Pero, hasta donde se ve, «la previsión no es algo importante en Exteriores ahora mismo»: «No parece que Albares sea diplomático».