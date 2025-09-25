Microsoft reduce el acceso de Israel a su tecnología tras descubrir que la usaba para vigilar a los ciudadanos de Gaza

Microsoft ha cancelado el acceso del Ministerio de Defensa de Israel a parte de su tecnología después de encontrar evidencia de que utilizó los servicios en la nube de la compañía tecnológica, conocida como Azure, para vigilar a los ciudadanos de Gaza y Cisjordania, según ha adelantado este jueves el medio británico 'The Guardian'.

La empresa estadounidense ya comunicó a los funcionarios israelíes a finales de la semana pasada que la Unidad 8200, la agencia de espionaje de élite del Ejército, había violado los términos de servicio de la compañía al almacenar una enorme cantidad de datos de vigilancia en su plataforma en la nube Azure, de acuerdo con fuentes familiarizadas con la situación.

Esta decisión de Microsoft se produce con base en una investigación conjunta de 'The Guardian', la publicación israelí-palestina +972 Magazine y el medio en idioma hebreo 'Local Call'. Este trabajo reveló cómo Israel empleaba Azure almacenar y procesar el conjunto de comunicaciones palestinas en un programa de vigilancia masiva.

A raíz de la investigación de los tres medios, la tecnológica encargó una investigación externa urgente para revisar su relación con la Unidad 8200. Sus hallazgos iniciales han llevado a la compañía a cancelar el acceso a algunos de sus servicios de almacenamiento en la nube e inteligencia artificial.

