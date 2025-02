Yolanda Díaz y Podemos desaparecen para no chocar en sus análisis del 19-J

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz , y la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra , no se dejaron ver ayer en 'ningures', que diría un gallego. Cada una tenía una razón diferente. La vicepresidenta quiso poner tierra de por medio al 19-J y el partido dejó que IU asumiera la reacción nacional: «Es su candidata y su campaña», decían. Callaron así para no chocar con sus análisis , que difieren, según pudo saber ABC al consultar a los dos sectores de Unidas Podemos.

A 18 días de que la vicepresidenta empiece el proceso para configurar su proyecto político , el 'efecto Díaz' , que le concede la valoración más alta en las encuestas, no surtió efecto. Ella se implicó en esta campaña en tres actos, siendo uno el central, junto a la candidata y compartiendo escenario con Podemos. Y ni con esas. La izquierda andaluza acarició sus mínimos históricos . Por Andalucía logró cinco escaños y Adelante Andalucía, dos. Siete en total. Y en comparación con 2018, pierden diez. Balance: ni son muleta del PSOE ni refuerzan al centro-izquierda . Un tuit fue la única valoración que hizo Díaz del resultado.

Por su parte, Podemos no convocó ayer la rueda de prensa habitua l de los lunes. Belarra se limitó a otro tuit. Según ha podido saber este periódico, aunque se admite que el resultado no es bueno, la sensación que tienen en el entorno de la vicepresidenta es satisfactoria porque el espacio de reunificación de la izquierda queda constituido en Andalucía y ahora tiene que madurar y consolidarse. Díaz está tranquila y centrada en el proceso de escucha, dicen. Andalucía ha servido para que la ministra explore su proyecto amplio con prudencia . Se implicó en la campaña, participó en la negociación y la desatascó posicionándose a favor de la dirigente de IU como candidata a presidir la Junta.

Desde su entorno recuerdan la importancia de estas elecciones porque ella dijo en diversas ocasiones que no puede «levantar un proyecto de país» sin Andalucía. Así como que «no se trata de sumar siglas» , sino de trabajar en «cambios más profundos».

El proyecto en el sur: hecho

Su proyecto político no llegó al adelanto andaluz, pero Por Andalucía va a constituir en el Parlamento regional un grupo parlamentario propio que defienda el proyecto amplio de Díaz. Y ahí está la clave importante. Es un primer paso para el futuro de la vicepresidenta.

Esta idea que trasladan desde su equipo quedó además reforzada con las declaraciones de la candidata Inma Nieto la noche electoral, pidiendo «tiempo» a la coalición. Nieto insiste en que ellos son la gente de Yolanda Díaz en Andalucía y sumarán. También con la valoración de Sira Rego , portavoz federal de Izquierda Unida, durante la rueda de prensa de ayer.

IU admitió que los resultados eran «malos sin paliativos» y lo achacó a tres factores: el adelantó electoral que aceleró el creación de la coalición, la división de la izquierda con Teresa Rodrígue z yendo por separado y las guerras internas en la negociación. «Nos queda claro que así no», dijo Rego; «con esto aprendemos lo que no debemos hacer». Pero la portavoz de IU subrayó que consiguieron unir a una parte de la izquierda y tienen grupo propio.

También dijo Rego que Díaz no sale debilitada: «Se refuerza con todo esto que la propuesta de Yolanda Díaz es más necesaria que nunca , para hacer las cosas bien necesitamos incorporar a más sectores, interpelar a más». Íñigo Errejón , líder de Más País, escisión de Podemos, también apoyaba estas tesis en Twitter: «Faltan aún los artefactos y las ideas del ciclo nuevo». La vicepresidenta lo planteó en su tuit más sutil: «Necesitamos abrir un nuevo tiempo que mire al futuro. La ciudadanía nos está esperando». El 8 de julio empieza la gira de escucha en Madrid con su plataforma Sumar.

Poco poder en campaña

Por su parte, Podemos explica que dejaron que fuera IU quien asumiera las valoraciones públicas de los resultados. «Es su campaña y su candidata», señalan fuentes del partido; que consideran que fueron honestos con lo dicho aunque no compartan el análisis al completo que ayer hizo Rego. IU invisibilizó a Podemos hasta el punto de que no tuvieron responsabilidades directas durante la campaña. Esto no sentó bien, pero la dirección de Podemos evitó el desgaste que supondría filtrar su malestar en plena carrera electoral. Lo que sí se comenta entre bambalinas es que están seguros de que ellos no son el lastre, ya que no tenían poder ni margen para maniobrar.

En los 'flayers' Belarra salía siempre en segunda fila , su candidato Juan Antonio Delgado a veces ni aparecía en las fotos de los actos y se les dejó estar en pocos debates. Tuvieron tan poca presencia que el domingo necesitaron explicar que Podemos estaba dentro de Por Andalucía porque el electorado tenía dudas. IU incluso compartió el mensaje. Belarra tuiteó la única nota opinativa: «Es una mala noticia para el pueblo andaluz que sigan gobernando quienes recortan y privatizan los servicios públicos».