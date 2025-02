Un tuit: la reacción de Yolanda Díaz e Ione Belarra a la caída de la izquierda en Andalucía

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz , y la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra , se han limitado cada una por su parte a publicar un mensaje en Twitter a modo de valoración del fracaso de Por Andalucía en las elecciones andaluzas. La coalición de izquierdas, amparada por Díaz y primer examen de su proyecto amplio precisamente por eso mismo, logró cinco escaños.

Consiguen grupo propio en el parlamento andaluz, pero son irrelevantes porque no ayudan a engrosar el centro-izquierda ni sirven para ser muleta del PSOE. La candidata Inma Nieto expresó que «el proyecto de Por Andalucía está empezando y necesita más tiempo». Y culpó a Teresa Rodríguez , cabeza de Adelante Andalucía, de fomentar la división. Rodríguez logró dos escaños por separado.

La vicepresidenta tuiteó pasada la medianoche admitiendo de forma implícita que los resultados no eran buenos, aunque en un tono muy alejado y aséptico. «Es una noche difícil para las personas progresistas», escribió Díaz. Vox no es relevante, pero el Partido Popular de Juanma Moreno logró mayoría absoluta. En un sutil guiño a su proyecto político, Díaz pide «abrir un nuevo tiempo que mire al futuro ». Y añadió: «La ciudadanía nos está esperando». El 8 de julio empieza a configurar su proyecto en Madrid.

Votó Andalucía. Es una noche difícil para las personas progresistas.

Necesitamos abrir un nuevo tiempo que mire al futuro.

La ciudadanía nos está esperando — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) June 19, 2022

Díaz participó en tres actos de campaña arropando a la candidata Nieto, su apuesta personal. Al contrario que en la campaña de Castilla y León, su implicación en la configuración de la coalición andaluza ha sido importante. Hasta el punto de que es Díaz quien desatasca la negociación pidiendo a Podemos que ceda y acepte a Nieto, de Izquierda Unida, como primer espada.

Podemos está dejando que sea IU quien haga balance de los resultados: «Es su campaña y su candidata» . El partido no ha convocado la rueda de prensa habitual de los lunes. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra , que es además líder de Podemos, también reaccionó anoche mediante Twitter. «Es una mala noticia para el pueblo andaluz que sigan gobernando quienes recortan y privatizan los servicios públicos», expresó Belarra, que además dio las gracias a los militantes que acudieron a votar.

Es una mala noticia para el pueblo andaluz que sigan gobernando quienes recortan y privatizan los servicios públicos. Gracias a los y las militantes que habéis levantado a pulso esta campaña y que seguiréis defendiendo una Andalucía social, feminista y verde. Sois imprescindibles — Ione Belarra (@ionebelarra) June 19, 2022

Izquierda Unida ha admitido este lunes el mal resultado y lo achacan al «adelanto electoral» que no dio tiempo a desarrollar el proyecto, los líos internos para negociar la coalición y la división de la izquierda andaluza con Adelante Andalucía por otro lado. « El resultado es malo sin paliativos , no hemos sido capaces de romper el marco de la campaña y situar a la izquierda en un marco de posibilidad de gobierno de alternativa a la derecha», ha expresado la portavoz federal de IU, Sira Rego , en rueda de prensa. «A la espera de hacer un análisis más profundo, la conclusión es que así no », añade. No obstante, Rego ha insistido en que el proyecto amplio de Díaz «es ahora más necesario que nunca» y que IU estará a su disposición para sumar.

La izquierda andaluza perdió 10 escaños en comparación con 2018. La apuesta de Díaz no despega en Andalucía en el bautismo de su proyecto de unidad a tres semanas de que la ministra empiece a configurar su proyecto político para las generales.