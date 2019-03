Xavier Pericay no será el candidato de Cs al Gobierno balear El actual líder de la formación naranja en el Archipiélago ha sido superado por Marc Pérez-Ribas en las primarias celebradas en las Islas

El empresario Marc Pérez-Ribas será el candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno balear en los comicios autonómicos del próximo 26 de mayo, tras imponerse en el proceso de primarias celebrado esta semana en las Islas a sus distintos rivales, entre ellos el actual líder de la formación naranja en el Archipiélago y portavoz de la formación naranja en el Parlamento regional, Xavier Pericay.

Pericay partía inicialmente como favorito en las citadas primarias, tanto por su trayectoria en el seno de Cs como por su labor política en Baleares. Por una parte, años atrás había sido uno de los impulsores de la plataforma Ciutadans en Cataluña, que con el tiempo acabó desembocando en el nacimiento de Ciudadanos como partido político. Por otra parte, en esta legislatura que está a punto de acabar Pericay ha llevado a cabo una buena labor de oposición, junto con la diputada Olga Ballester, en el Parlamento regional. Pericay y Ballester han sido muy críticos con el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol, por ejemplo en materia educativa y lingüística.

Según ha informado este sábado Cs a través de un comunicado, los afiliados de las Islas «han otorgado la victoria a Pérez-Ribas con el 49% de los votos, en un proceso que ha tenido un 54% de participación». Pérez-Ribas ha asegurado sentirse «muy honrado» por la victoria y ha destacado que a partir de ahora afronta un reto «de máxima ilusión» ante los próximos comicios autonómicos. «Lo que debemos hacer en estos momentos es unirnos todos y trabajar juntos para ganar las elecciones de mayo», ha afirmado.

Pérez-Ribas, afincado en el municipio mallorquín de Sóller, es actualmente el delegado en Baleares de la Sociedad de Tasación y está ligado al mundo empresarial de las Islas a través de su activa participación en el Círculo de Economía.

Críticas a Bauzá

Con independencia del proceso de primarias ahora finalizado, cabe recordar que el pasado lunes Pericay había descartado que el expresidente de la Comunidad y exmilitante del PP José Ramón Bauzá pueda acabar formando parte de alguna candidatura de la formación naranja en el Archipiélago en las citadas elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo. «El señor Bauzá ni está ni se le espera», afirmó Pericay.

El líder de Cs en las Islas respondió de este modo al ser preguntado por los medios sobre la posible incorporación de Bauzá como asesor del partido que preside Albert Rivera. En ese contexto, Pericay no negó que el expresidente balear pueda colaborar o tener una relación de asesoramiento con su formación a nivel estatal, pero sí insistió en que a nivel autonómico no sería así. «No necesito que me asesore el señor Bauzá, porque creo que su asesoramiento iría más bien en detrimento de lo que yo puedo necesitar en ese sentido», apostilló.

«A mí me consta que —Bauzá— no va a tener ninguna relación con Baleares», señaló Pericay el lunes. Al mismo tiempo, recordó que como portavoz de Cs a lo largo de esta legislatura ha estado manteniendo que el expresidente balear era «cosa del pasado» y que «no tenía nada que ver con el presente en esta Comunidad y menos aún con el presente de Ciudadanos» en el Archipiélago. «Por lo tanto, sería absurdo que ahora esto cambiase, que yo andase equivocado y que este señor apareciera por aquí, en alguna lista», recalcó, para concluir: «Si llega un momento en que yo no puedo ser coherente con lo que pienso, pues evidentemente yo sobro».