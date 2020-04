Viraje de ERC, que desautoriza a Rufián y da portazo a Pedro Sánchez

La propuesta del Gobierno de reeditar los Pactos de La Moncloa de 1977 una vez se supere la crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus ha cogido al independentismo con el pie cambiado.

ERC y Junts per Catalunya están, desde hace días, centrados en encauzar su caótica gestión de la pandemia de coronavirus desde la Generalitat. Además, con Puigdemont a 1.300 kilómetros de Barcelona y Junqueras parcialmente incomunicado en prisión, a los partidos secesionistas les está costando armar una respuesta política clara a la invitación a participar en la «reconstrucción» social, política y económica posterior al Covid-19 al lado de los grandes partidos, los agentes sociales y los gobiernos autonómicos.

De hecho, la respuesta de ERC y de Junts per Catalunya (JpC) ha sido dubitativa, ha ido endureciéndose y mutando con el paso de las horas. El caso más flagrante lo encontramos en Esquerra, formación que apuntaló con su abstención la investidura de Pedro Sánchez hace tres meses. El pasado domingo, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, se mostraba interpelado con las intenciones de Sánchez. «Nosotros no vamos a echar a nadie este virus a la cabeza; no hay nadie en un despacho pensando cómo perjudicar a la gente, aquí todo el mundo quiere acertar. Estamos dispuestos a hablar de todo, pero este Gobierno necesita una oposición constructiva», respondió el dirigente republicano en una entrevista con El País al ser preguntado sobre si su partido estaría dispuesto a participar en unos nuevos pactos monclovitas.

A continuación, el diputado de Esquerra —criticado en algunos ambientes del soberanismo, incluso en su mismo partido, por ser demasiado concesivo con Podemos y el PSOE— aseguró que no era el momento de hablar de la «autodeterminación» de Cataluña ni de insistir en la «Mesa de diálogo» Estado-Generaliat.

Rufián incluso se abrió a aprobar los Presupuestos Generales del Estado. «Hay que hablar y entenderse más que nunca», remachó. No debió gustar en la dirección de Esquerra el «globo sonda» dominical de Rufián porque, apenas unas horas después, el partido dio un giro copernicano a su discurso, desautorizando, de forma flagrante, a su jefe de filas en Madrid. La encargada de «actualizar» la posición de los republicanos fue la portavoz Marta Vilalta: «ERC no contribuirá a volver a apuntalar este régimen, este sistema. La salida de esta situación no pasa por mirar atrás y apuntalar estados inútiles para los catalanes, pasa por mirar adelante y por la república catalana», aseveró Vilalta en declaraciones a TV3.

Cartas a media partida

La dirigente republicana fue más allá e incluso lanzó una puya directa a su compañero Rufián. Aseguró que nadie iba a encontrar a los de Junqueras en «Pactos de La Moncloa 2.0» sino en la defensa de la «autodeterminación y la amnistía».

El giro de Esquerra contribuye a cerrar el círculo en la estrategia de Sánchez, dispuesto aprovechar la excepcionalidad de la pandemia de Covid-19 para cambiar su sistema de alianzas en plena partida alejándose del secesionismo y abriéndose a la oposición con el respaldo de patronal y sindicatos.

«Una gran concertación» en pro de «la España que queremos», según expresó ayer la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. En cualquier caso, un movimiento pensado para suplir la acción unilateral con la que hasta ahora se ha desempeñado en la respuesta a la crisis sanitaria.

Por el momento solo Ciudadanos muestra voluntad. El PP se prepara para ver qué planteamiento hace Sánchez, pero de momento desconfía. Mientras tanto, el Ejecutivo estrena retórica y cuestiona la presencia independentista en la nueva ecuación, en tanto que la propuesta consiste en «relanzar» España como «proyecto nacional».