Villarejo: «Yo tuve contacto con el señor Rajoy directamente en la operación Kitchen» Asegura en el Congreso que le daba información del operativo sobre Bárcenas en un teléfono que le facilitaron

El comisario José Manuel Villarejo ha asegurado este jueves ante la Comisión del Congreso que investiga la operación Kitchen diseñada para sustraer documentación sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas que durante aquel despliegue, tuvo contacto directo con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

«Yo tuve contacto con el señor Rajoy directamente en esta operación pero quiero creer que además de cuestiones que afectaban al partido la preocupación suya digamos, porque había información, y era de Estado», ha señalado a preguntas de la portavoz de Vox, Macarena Olona.

Sin el parche ya en el ojo y con mascarilla oscura, Villarejo, molesto al inicio porque no se le ha permitido sentarse junto a su abogado ni declarar a puerta cerrada, ha ido entrando en harina a medida que han ido preguntando, por este orden, el portavoz del PSOE Felipe Sicilia, el 'popular' Luis Santamaría y Olona, que es la que más se ha centrado en Kitchen.

Según le ha contado, «Rajoy tenía interés, además de por lo que afectaba al partido, por una cuestión de Estado porque según parecía había informaciones delicadas de cuentas en el extranjero que podían vincular a altas instituciones del Estado». «En base a eso, el señor Rajoy contactaba conmigo. Había un teléfono de contacto, el 650 que termina en uno cero, donde por mensajes me preguntaba cosas además del circuito oficial», ha señalado.

La afirmación ha sido tan redonda que Olona le ha interrumpido. «¿Me está diciendo que el presidente del Gobierno contactó con usted personalmente?», Villarejo lo ha confirmado y ha añadido que con él, tenía dos cauces. El de los intermediarios, como «Cospedal» y el directo. Ese teléfono del que ha dado la mitad de los dígitos.

«Había una serie de personas que periódicamente me transmitían inquietudes del presidente del Gobierno y en ocasiones (...) me pedían que mandase mensajes a ese teléfono contestando a preguntas que ya había contestado a esas interlocutores. Me enfadé un poco con todo aquello porque dije, esto es una locura, ya os he contestado a vosotros, ¿Este señor no se fía y quiere que se lo diga yo directamente?», ha detallado.

«Cospedal lo conocía»

Por el camino, ha apuntado al que era director General de la Policía, Ignacio Cosidó, que no ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional. Él habría sido, según ha dicho Villarejo, quien le hizo saber que Rajoy estaba preocupado por ese asunto. Ha incidido en todo caso en que él reportaba asiduamente con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez (imputado en la causa) y que Cospedal, entonces secretaria general del PP y que no está investigada en la causa, estaba al tanto de todo.

«Cospedal directa o indirectamente lo conocía porque era uno de los medios a través de los que estaba informado al presidente del Gobierno», ha dicho ya en el turno de preguntas de Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos.

Siempre según su versión y en una serie de revelaciones que no ha realizado hasta ahora en la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional, ha añadido que a él le «apartaron» de la Kitchen porque era «muy pesado» al insistir en que «todo tenía que ir a la autoridad judicial» que investigaba en aquellas fechas la trama Gürtel. Dice tener notas informativas que él elaboró en los años del operativo, de 2013 a 2015, que lo acreditarían.

Llama la atención este asunto porque a preguntas de Santamaría, Villarejo ha afirmado que la Gürtel fue «una operación política» y tras rehusar responder preguntas sobre la implicación del entonces juez instructor Baltasar Garzón, si ha concedido que se reunió con él en un restaurante el día antes de que se incoase el asunto y hablaron del tema. Según ha añadido, «rendía cuentas fundamentalmente a Antonio Camacho» del devenir de aquella investigación.

Era el secretario de Estado de Seguridad, el número dos de Alfredo Pérez Rubalcaba y estando ambos en Interior, ha reconocido que espió a un alcalde de Burgos siguiendo sus instrucciones. «Eso es muy antiguo. Creo que ha prescrito», ha dicho entre risas, justo antes de reconocerlo y matizar: «Era para acabar con el señor Aznar que era presidente de Castilla y León creo».

Se reivindica

De reuniones también se ha hablado. ha dado más pinceladas. Como asegurar que sí se ha visto con la ahora vicepresidenta Carmen Calvo, aunque sin precisar la fecha ni el contexto, y ella «miente» si lo niega. También que ha mantenido encuentros con «dirigentes» de Podemos, partido del que ha dicho, por cierto, que al inicio suscitaba «simpatía». «He mantenido muchas comidas, contactos reuniones con fiscales, jueces, magistrados de la Audiencia Nacional... que han desaparecido», se ha lamentado.

La clave de esa afirmación es doble. Por una, la reiterada denuncia de que no se le permite acceder de una vez a todo el material que se le intervino a su detención en 2017. Por otra, reivindicarse: «Si soy un mentiroso ¿Por qué todo es secreto? Si soy un 'Torrente' de la vida ¿Por qué todo está encriptado y ni el CNI ni la NSA pueden abrirlo? Si era muy patoso ¿Por qué todas las cosas delicadas que me encargaban?», ha planteado dirigiéndose al portavoz Gabriel Rufián.

«Desde la dictadura existen estructuras opacas en el gobierno, otra cosa es que quieran ahora utilizarme a mi para arreglar el tema», ha apuntado en otro momento de su intervención, para incidir en que él «con gusto» ha participado cuando se lo han «pedido» y siempre sabiendo todo el mundo dónde le podían encontrar, en sus oficinas de Torre Picaso. «Ahora negar que eso no exista es negar que amanece o que anochece. Yo he llevado mi trabajo y no me arrepiento», ha zanjado.