Tres detenidas en el puerto de Melilla al tratar de pasar a Almería un bebé con papeles falsos Iban a coger el ferry y llevaban 11.000 euros escondidos en el pañal, un pago por la niña

Cruz Morcillo Madrid Actualizado: 28/10/2019 20:33h

Una supuesta madre que no actúa como tal con su bebé; una hermana que no se sabe si lo es o no y otra mujer que en apariencia no tiene vínculo familiar con ellas. Una habla árabe, otra francés y la tercera chapurrea español. Las tres de origen marroquí llevan en su coche a una niña de menos de un año y se disponen a embarcar en el ferry Melilla-Almería. Las tres fueron detenidas hace unos días por la Policía, acusadas de intentar introducir ilegalmente a la pequeña en España. La duda es si la iban a vender o estaban «pasándola» a la Península como parte de un encargo. En un pañal de la niña llevaban más de 11.000 euros.

Dos agentes de Extranjería, uno de la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina de la Comisaría General y otro de Melilla, estaban haciendo un control rutinario de vehículos en el puerto a los pasajeros que se disponían a tomar el ferry. La conductora y la copiloto del Volkswagen Passat tenían la documentación en regla, pero no la tercera pasajera, la más joven, que viajaba en el asiento trasero con una bebé. Les mostró un pasaporte francés de una mujer que no se le parecía en nada y otro de la pequeña, una niña rubia, que había nacido en 2016.

Marroquí rubia

La criatura que estaba en el asiento trasero no tenía ni un año, de modo que pese al parecido físico con la foto del pasaporte no podía ser la misma niña. Cuando las pararon y revisaron sus pertenencias descubrieron además que en un pañal habían escondido 11.210 euros y un papel en árabe de una supuesta transferencia que se les había hecho en teoría desde Marruecos.

Las tres mujeres fueron detenidas por delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental. En las más de cuatro horas que pasaron en comisaría, la supuesta madre no se acercó ni un momento a la bebé. «La tuve yo más tiempo en brazos que ninguna de ellas», explica a ABC uno de los dos agentes que intervino en el operativo. La joven les mostró un pasaporte marroquí, del que sí es titular, que acreditaba además que otra de las dos arrestadas era su hermana. También llevaba un libro de familia, cuya autenticidad no se pudo confirmar. El nombre de la cría estaba escrito a mano en árabe.

«Queríamos darle un futuro mejor a la niña», declararon las mujeres. La hermana de la que decía ser la madre era la única que se ocupaba de la pequeña durante el tiempo que estuvieron en dependencias policiales. La mayor de las tres puso el grito en el cielo cuando les intervinieron el dinero y el coche y les dijeron que iban a llevar a la pequeña a un centro de protección de menores de Melilla hasta que se logre averiguar quién es y dónde está su verdadera familia.

El justificante de la transferencia que encontraron junto a los más de once mil euros, ocultos en un pañal, levantó las sospechas de que el objetivo fuera vender a la criatura o bien el pago por introducirla ilegalmente en España. Las tres arrestadas quedaron en libertad por orden judicial y dos días después de los hechos se presentaron de nuevo en el puerto de Melilla en el que embarcan a diario hasta 500 vehículos. «Venimos a recuperar a la niña», les dijo la mayor de las tres a los agentes.