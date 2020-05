Transparencia dice que no es competente para vigilar los contratos del Gobierno El PP denuncia que el Consejo que vigila el Portal «se quita de enmedio» en el Covid-19

La falta de transparencia sobre la gestión del Gobierno en materia de contratación pública durante la crisis del Covid-19 cada vez es más alarmante. No hay control sobre las contrataciones que se hacen con empresas de dudoso prestigio y que suponen un elevado gasto para las arcas públicas. Test que no son eficaces, mascarillas no aptas para ser utilizadas y empresas que utilizan esta situación para engañar al Gobierno son situaciones que escapan al control.

El Gobierno no solo neutralizó el Portal de la Transparencia durante el estado de alarma, sino que ahora el Consejo de la Transparencia, el organismo independiente que debe velar por aplicar la Ley de Transparencia y que en el Portal haya un acceso a la información pública, se desmarca de esa función.

Así consta en la respuesta que el citado Consejo ha dado a la denuncia presentada por la senadora del Partido Popular, Teresa Ruiz-Sillero, el pasado 24 de abril. En esa denuncia, la senadora se queja de que no se han publicado los contratos relacionados con el Covid-19 y que conforme al artículo 9 de la Ley de Transparencia, el Consejo de Transparencia es el competente para ejercer el control del cumplimiento, por parte de la Administración, de las obligaciones contenidas en la Publicidad Activa.

Concretamente, en el texto de la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, se afirma que «desde que se declaró el estado de alarma no se han publicado en el Portal de la Transparencia, en el apartado de Publicidad Activa y Contratos, todos y cada uno de los contratos realizados por los distintos ministerios del Gobierno». Ruiz-Sillero advierte de que «especialmente falta la publicación de los contratos realizados por el Ministerio de Sanidad. Con anterioridad, dicha información se venía actualizando diariamente desde la plataforma de contratación donde se publica el perfil del contratante».

La senadora considera en su escrito que esta información «es especialmente relevante para garantizar la transparencia de la actuación del Gobierno en la adjudicación de contratos realizados en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19».

La denuncia de la senadora popular ha tenido su contestación el pasado 4 de mayo. Una respuesta que ha causado sorpresa en Teresa Ruiz-Sillero, ya que el Consejo de Transparencia se desentiende e incluso llega a afirmar que la denuncia de la senadora no es de su competencia. En el oficio de este organismo subraya que «este Consejo no deduce que su denuncia se corresponda en sentido estricto con el ámbito competencial que tiene legalmente reconocido. Pese a la ausencia de cumplimentación del apartado correspondiente a la descripción de la actuación denunciada, cabe deducir que usted pretende denunciar una supuesta falta de transparencia por parte de todos los ministerios desde la declaración del estado de alarma. Así planteada y dados los términos tan genéricos en los que se formula, su denuncia transciende de las competencias expresamente atribuidas a este Consejo».

Si la sorpresa ha sido mayúscula al comprobar cómo este organismo busca subterfugios para escurrirse de una función que le asigna la ley, aún más ha sido cuando se le remite para buscar información a un Portal que no la facilita, subrayando que «usted puede ejercer su derecho de acceso a la información pública y, en el caso de que la respuesta que obtenga no le satisfaga (o no obtenga respuesta), pueda formular reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno».

La senadora popular ha denunciado a ABC que «si no se puede formular una denuncia ante el Consejo de Transparencia porque falta información obligada de publicidad activa y este consejo no reacciona positivamente frente a esta denuncia, lo que nos encontramos es una total indefensión de toda la ciudadanía ante la opacidad del Gobierno».

Ruiz-Sillero acusa al Consejo de Transparencia de quitarse de «en medio» para no obligar al Gobierno a publicar los contratos de todos los ministerios. En este sentido, señala que «el Portal de la Transparencia está desactivado por el Gobierno suspendiendo los plazos de contestación de petición de información, no se puede realizar ninguna pregunta, y el Gobierno incumple su obligación de publicar los contratos».

Finalmente, afirma que «está claro que el Gobierno se está encargando de que nadie controle su gestión poniendo todos los obstáculos existentes. La transparencia es una cualidad fundamental de los gobiernos democráticos. A mayor transparencia, mayor democracia y la transparencia es un antídoto contra la corrupción».