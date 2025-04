Moncloa mantiene un órdago con la reforma laboral que allana la vía Ciudadanos

La Moncloa mantiene clara su apuesta: la reforma laboral aprobada con patronal y sindicatos tiene que aprobarse «tal y como está» . Eso quiere decir que el flanco socialista del Gobierno quiere que el Congreso de los Diputados convalide el Real Decreto sin que se tramite como proyecto de ley y sin que, por tanto, puedan acometerse cambios en el texto. «El compromiso es mantenerlo. Aprobarlo tal y como está», asegura un alto mando del Ejecutivo.

El compromiso es muy explícito en privado. Pero en público los socialistas también han marcado claras las líneas. Y lo ha hecho en primera persona el presidente del Gobierno. Por lo que un cambio de postura sólo podría interpretarse en términos de debilidad por parte del presidente. Pero ese cambio de postura es altamente improbable. La cuestión es que los socialistas están jugando esa carta porque ven factible aprobar la reforma aunque sus socios habituales se descuelguen .

Esta mañana, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños , ha dejado claro el rechazo del Gobierno a modificar el texto como reclaman ERC y EH Bildu . Es más, ha destacado lo positivo que es «ensanchar mayorías». Bolaños ha elogiado el papel de sindicatos y patronal: «Habéis estado a la altura. Ahora toca estar a la altura a las fuerzas políticas en el parlamento».

Bolaños ha destacado que la reforma es «equilibrada» y positiva para empresarios y trabajadores. Y por eso «es exactamente lo que necesitamos», una reforma con la que «todos ganan» porque «se ha pactado». El Gobierno justifica que una reforma con estas características y que sea apoyada por partidos que habitualmente se oponen al Gobierno es una garantía para que «perdure en el tiempo». El ministro ha advertido a los que pretenden votar no: «Quien esté en contra es quien pretenda imponer su voluntad a la del resto».

Para eso es imprescindible que Ciudadanos vote a favor . Algo que en en el PSOE dan por hecho. ABC ya informó hace una semana que formaciones como PDECat, Coalición Canaria y otros minoritarios como Navarra Suma, Compromis, Teruel Existe o PRC no bloquearían la convalidación del texto. Incluso se cuenta con la abstención como mínimo de Más País. La suma de todos ellos permitiría sortear la negativa de ERC y Bildu. Aunque la forma en que se traduzca su voto, sí son apoyos o abstenciones, será clave para determinar si el PNV es o no necesario. Pero en el Gobierno le están otorgando importancia para garantizar que sus seis votos no voten en contra.

En esta estrategia los sindicatos están de parte del PSOE. El líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, a la salida del mismo desayuno en el que intervenía Bolaños, ha defendido que no se modifique lo ya acordado. El planteamiento que hacen es el de abordar a futuro otras reformas que aborden los aspectos que ahora se han quedado en el tintero: "Lo que pensamos es que tiene que haber una convalidación del decreto. Quedan dos años de legislatura para seguir tomando medidas de carácter laboral, y pedimos a los partidos y particularmente a los partidos de izquierda que piensen más en la posibilidad de que millones de trabajadores en España tengan un contrato indefinido a las próximas elecciones generales. Que piensen más en los problemas de la gente porque esta es una buena reforma y quedan dos años de legislatura", ha dicho en este sentido. E insistía: "Quedan dos años de legislatura en las que indiscutiblemente se pueden tomar medidas de carácter laboral, algunas de las cuales como despidos o sobre otras cosas los sindicatos compartimos el fondo del asunto. Lo que pasa es que puede haber perfectamente dos espacio de negociación. Pero ahora lo que toca es convalidar una reforma que va a procurar mejores condiciones de trabajo a millones de trabajadores".

En una posterior rueda de prensa convocada en Ferraz, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra , ha insistido en la idea de no tocar la reforma. Y ha evitado deliberadamente señalar una preferencia por los socios de la investidura para sacar adelante la norma: "No se trata de preferencias. La única preferencia es que salga adelante la reforma laboral", ha dicho la número dos del PSOE. Que ha puesto en valor el acuerdo con los empresarios y lo que supone en términos de ir más allá de las fuerzas de izquierdas: "Si algo nos ha enseñado esta reforma es que se puede llegar a acuerdos con quienes piensan de forma diferente". Preguntada específicamente por Ciudadanos, Lastra también ha sido clara: "no quiero excluir a nadie de poder apoyar la reforma laboral" porque el objetivo es "que tenga el mayor acuerdo posible".