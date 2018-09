Soraya deja los grupos de Whatsapp del PP La exvicepresidenta dejaba este lunes por la tarde el acta de diputada por Madrid. Ahora, abandona las conversaciones de mensajería instantánea del partido

Yaisa Serrano

Madrid Actualizado: 10/09/2018 20:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las formas de abandonar la política pueden ser muchas y Soraya Sáenz de Santamaría parece haber adoptado todas. Este lunes por la mañana, la exvicepresidenta se lo comunicaba a su presidente, Pablo Casado; por la tarde, dejaba el acta de diputada por Madrid, y ahora, Soraya abandona los grupos de Whatsapp del partido.

Deja por completo la vida política y «empieza una nueva etapa», y con esto parece dejarlo claro. En un grupo del Partido Popular en el que estaban compartiendo diferentes mensajes, la líder popular sorprendía a última hora de la tarde «saliendo» del chat para dejar de intercambiar mensajes en el hilo.

Aunque siga como militante de base del partido, Soraya parece no querer seguir conociendo la mensajería instantánea de un grupo del que ya no forma parte. «Soraya Sáenz de Santamaría salió del grupo», es la frase que aparecía en uno de los chats que comparten los populares.

La que fue durante muchos años la número dos del PP, anunciaba estaba mañana que debaja la vida política en una decisión que comunicaba a Pablo Casado y que había tomado «después de una profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor tanto para la nueva dirección del Partido Popular como para mi familia y para mí».

Después de la reunión que mantuvo con el líder popular en la sede de la formación, en Génova, Soraya Sáenz de Santamaría lo explicaba en un comunicado: «Tras una etapa de dieciocho años de intensa actividad política sólo puedo mostrar mi gratitud más profunda. Ha sido una experiencia impagable, en la que he intentado dar lo mejor de mí misma al Partido Popular y al servicio de todos los españoles. A ellos me he debido siempre en mi vocación política y he procurado con mi comportamiento y mi trabajo responder a su confianza».