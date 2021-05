Los socios de Sánchez y los independentistas presionan para que los líderes del procés salgan de prisión Los posibles indultos se trasladan al Congreso, donde los grupos se posicionan a la espera de conocerse el informe del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ultima su informe sobre los posibles indultos a los presos del 'procés' y en el Congreso se mira de reojo a su decisión, pero se presiona al Gobierno en una u otra dirección. Parte de sus socios, los nacionalistas y los independentistas reclaman la puesta en libertad de los promotores del intento de secesión del otoño del 2017. Algunos incluso van más allá e insisten en la necesidad de una ley de amnistía –rechazada ya por la Mesa de la Cámara Baja– al entender los indultos como «una solución individual».

Con matices, antes de la Junta de Portavoces celebrada hoy en el Congreso, se han posicionado a favor de esta medida de gracia Mireia Vehí (CUP), Ferran Bel (PDECat), Íñigo Errejón (Más País), Mertxe Aizpurua (Bildu), Míriam Nogueras (Junts) y Aitor Esteban (PNV). Su claridad ha contrastado, una vez más, con la postura de la portavoz socialista en la Cámara, Adriana Lastra, quien ha sorteado cada pregunta sobre los indultos y ha evitado concretar. «El Gobierno solo puede posicionarse al final del proceso. Aún no hay informe del Supremo y no hay valoración posible», ha zanjado Lastra.

Antes de ella, no obstante, la presión al Ejecutivo ha sido constante. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha apuntado que si se quiere «dar una vía de solución al conflicto, el primer paso es que las personas presas salgan de la cárcel». Aunque los cabecillas de la sedición y malversación insisten en que, cuando salgan, lo volverán a hacer, para Esteban no tienen nada de lo que arrepentirse porque se limitaron, sostiene, a promover que se ponga «un voto en una urna».

«Hervores» democráticos

El diputado nacionalista ha pedido hacer «pedagogía» para que la ciudadanía entienda los indultos a los presos del 'procés'. Si lo que se pretende es que los partidos nacionalistas no puedan aspirar a la independencia, ha dicho: «a España le faltan bastantes hervores democráticos».

El Supremo prevé emitir su informe a finales de esta semana y lo previsible es que mantenga el criterio de la Fiscalía, que se posicionó en contra de conceder el indulto a los líderes del 'procés'. Los encarcelados, de hecho, ni siquiera enviaron un escrito al Alto Tribunal para argumentar por qué lo merecen. Sin embargo, el Ejecutivo puede concederlos aun sin el aval del Supremo, por lo que los mensajes de sus socios y de los nacionalistas iban dirigidos a este.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, se ha mostrado favorable a los indultos como herramienta para lograr una solución «perfectamente legal», prevista también en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, como el francés. «En Cataluña hay una crisis política y los indultos pueden contribuir a ir encarrilando una posible solución», ha dicho Errejón en rueda de prensa.

Preguntado por la falta de arrepentimiento de los políticos catalanes presos y su insistencia en que volverían a hacerlo, el diputado de Más País ha insistido en que los indultos son un mecanismo más efectivo que el castigo para solventar esta problemática. «Las penas no están encaminadas al castigo, sino a la solución del problema, y pensamos que la solución es más importante que el castigo para personas que han vulnerado el ordenamiento jurídico español pero de forma completamente pacífica», ha añadido. En ese sentido, Errejón ha reiterado que si el Gobierno considera oportuno explorar la vía de los indultos en Cataluña, lo apoyarán. «Si el Gobierno cree que explorándola nos acerca a la solución del problema, a nosotros nos parece bien», ha concluido.

Si bien la posición de Unidas Podemos es conocida en este sentido, su portavoz, Pablo Echenique, ha evitado hacer cualquier valoración y ha tomado un papel «cuidadoso». La posición del grupo, ha dicho Echenique, remite a la que tome el ministro de Justicia: «No creo que sea el momento de presionar».

«Nunca debieron ser inhabilitados»

Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, ha valorado que los políticos catalanes «nunca debieron ser inhabilitados», habida cuenta de que esta condena afecta también al 52 por ciento de ciudadanos que votaron opciones independentistas. Aizpurua ha defendido también que la cuestión en Cataluña ha de abordarse desde el «diálogo» y resolverse «más allá de los indultos».

Muy dura, su homóloga en Junts, Míriam Nogueras, ha mantenido un tono de desafío al Estado y ha advertido de que el independentismo no llegó tan lejos «para pedir perdón». «Menos –ha apostillado– al Estado que nos reprime». «Ellos dicen que volverían a hacerlo. Los que no estamos en la presión ni en el exilio también decimos que lo volveremos a hacer», ha reivindicado, y ha añadido que la solución no son los indultos, sino «la amnistía y el derecho de autodeterminación».

En la misma línea, la diputada de la CUP Mireia Vehí ha ironizado al afirmar que «el Gobierno más progresista de la Historia» ha vetado el debate sobre la ley de la amnistía que registraron los independentistas en la Cámara Baja y que rechazó la Mesa, en consonancia con el criterio de los letrados. «Pensamos que los indultos son medidas individuales, obviamente no nos vamos a oponer, pero los indultos no son una solución política. Los indultos benefician a nueve personas y hay 3.000 represaliadas», ha sentenciado.