La enmienda de Delgado en la cuerda floja: Podemos carga contra ella y adelanta que no la apoyará

La enmienda que los socialistas pretenden introducir en la nueva Ley Concursal para que la fiscal general, Dolores Delgado , se puede retirar como fiscal de Sala del Tribunal Supremo -la máxima categoría- cuando cese, puede no llegar a aprobarse en el Congreso.

Los socialistas no cuentan con mayoría suficiente para sacarla adelante ante el rechazo adelantado ayer por el PP, Vox y Ciudadanos y este jueves se está encontrando con que ninguno de sus socios garantiza su apoyo, ni Unidas Podemos ni Bildu la apoyarán .

El portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique , ha adelantado el «no» de su grupo cuando llegue el momento de votar la reforma -aún no hay fecha-, y ha criticado el movimiento de los socialistas tanto por lo que implica como por las formas utilizadas.

«Más allá del contenido, que no compartimos, como movimiento es extraño», ha cargado, cuestionando la utilización de la Ley Concursal «que no tiene nada que ver con la Fiscalía». Además, aseguró que en Unidas Podemos «ha sorprendido» que ayer Llop defendiera «sin fisuras» la reforma y ha subrayado que su socio no les informó de la enmienda. «Nos hemos enterado por la prensa», remachó.

ERC: «formas lamentables»

ERC , otro de los socios clave del Ejecutivo, también ha sido muy crítico. Su portavoz en la Cámara, Gabriel Rufián , ha acusado a los socialistas de hacer «trampas» con este movimiento y de tener una «especie de fobia» a dialogar con sus socios. También consideró que las formas utilizadas «parecen lamentables», aunque señaló que su voto aún se está analizando. «No es de recibo que intenten colar cosas a cambio de otras cosas, intentando que no se note» y advirtió que este tipo de maniobras «lo que hacen es tensionar» a la mayoría de investidura.

El PNV , otro de los aliados más importantes del Ejecutivo, es el único que no ve mal la medida pero fuentes de este grupo consideran que no debería aprobarse «ahora» y «menos de la forma en la que se ha planteado (vía enmienda en la Ley Concursal)». El partido vasco cree que si el PSOE decide seguir adelante con esta reforma «sería contraproducente incluso y solo contribuiría a incrementar el descrédito de la Fiscalía General» dadas «las circunstancias que rodean al caso».

EH Bildu ha expresado que no apoyará la reforma, PDeCAT subraya que «no ve bien» el texto y Más País pronostica que no saldrá aprobado si no el Gobierno no da explicaciones que logren convencer a los grupos.

«A día de hoy yo no pondría la mano en el fuego porque esa enmienda vaya a pasar de la Comisión de Justicia», ha advertido el líder de este último grupo, Íñigo Errejón . «No tiene el camino en absoluto asegurado con las explicaciones que han dado», ahondó. «Si (el Gobierno) quiere que prospere tendrá que dar explicaciones más detalladas, con más cuidado y con transparencia. Tal y como las han dado, entiendo que no va a prosperar. A día de hoy creo que no cuenta con los votos», remachó.

Pese a que la enmienda tampoco encaja a PDeCAT , fuentes del grupo consideran que «aún es muy pronto para decidir el voto» y que esperarán a que se desarrollen los trabajos dentro de la Comisión de Justicia. De momento no hay fecha para la aprobación de la citada enmienda ya que el plazo para la presentación de enmiendas concluyó el pasado 17 de marzo y el proyecto se encuentra ahora en la fase de informe.

El PP: El Gobierno miente

Paralelamente, los grupos de la derecha mantienen su cruzada contra la aprobación de esta enmienda. El portavoz popular de justicia en el Congreso, Luis Santamaría , ha acusado tanto a la ministra de Justicia, Pilar Llop, como al titular de Presidencia, Félix Bolaños, de mentir al argumentar que la reforma cumple las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco).

«No es verdad», subrayó, recordando que los consejos de este órgano se ciñen a modificar el sistema de elección del máximo responsable de la Fiscalía, aumentar la duración de su mandato, su autonomía de gestión y financiera, y las competencias de la Comisión Ética del Ministerio Fiscal .

En este sentido, hizo hincapié que Delgado ha actuado en contra de esta última recomendación, reduciendo las funciones de la citada Comisión, y denunció que Moncloa pretende elevar el control del Gobierno sobre la Fiscalía al obligarle a informarle de los asuntos relevantes.

En este marco, Santamaría se preguntó si la enmienda y las prisas con las que el Gobierno intenta introducirla responden a que Moncloa da ya por «amortizada» a Delgado y está preparando su salida.

Desde Ciudadanos, su portavoz adjunto, Edmundo Bal , insistió en sus críticas de ayer y enmarcó la reforma en «la política de amiguetes a la que nos tiene acostumbrado el bipartidismo durante hace más de 40 años, tanto PP como PSOE». «Pero lo del PSOE no tiene nombre», añadió, denunciando que este grupo intenta »asegurar las puertas giratorias« de Delgado y »premiar« a una exministra socialista.