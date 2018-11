Ana Pastor expulsa a Gabriel Rufián del Congreso

Actualizar

9.45Pregunta de Eloy Suárez, del PP, a la ministra de Justicia, Dolores Delgado: «¿Tiene distinto criterio la Fiscal Delgado que la Ministra Delgado?».

9.40Ana Pastor toma la palabra: «El ministro Borrell en su última intervención ha dicho una frase que he dicho muchas veces. La palabra no puede utilizarse para insultar. Se va a retirar la palabra golpista y fascista del diario de sesiones. Después de 40 años deberíamos ser la mejor sociedad de la historia. Estamos demostrando que no utilizamos bien la palabra que nos han dado los españoles. Hay falta de respeto a la presidencia y actitudes que son impresentables. Quiero que sepan que no hay honor mayor que presidir este hemiciclo, pero no voy a permitir que cosas como han ocurrido esta mañana vuelvan a ocurrir en el hemiciclo».

9.35Pregunta de Gabriel Rufián, de ERC, a Josep Borrell: «¿Qué valoración hace el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de la gestión de su Ministerio?». Borrell: «Como a usted le interesa la relación con Flandes, la relación con Bélgica también es muy buena». Cada vez que el grupo parlamentario de Ciudadanos nos llame golpistas, les recordaremos los tiros que hay en este techo y les llamaremos fascistas. Borrell: «Usted es el ministro más indigno de la historia de la democracia española y los ha habido muy indignos. Usted no es un ministro, usted es un hooligan, es un militante de Sociedad Civil Catalana, una vergüenza para su grupo parlamentario ya que es una organización de extrema derecha. Tres cosas, continúa Rufián: «La primera, vergüenza le debería dar decir que compite con nosotros cuando maneja una presupuesto de 1.500 millones de euros. Dos, vergüenza que usted se mofe de mi compañero Oriol Junqueras y usted se estaba mofando en un mitin del PSC». Borrell: «Yo creía que iba a poder intercambiar con usted con argumentos sólido de política exterior pero no he visto que ha sido así. Un vez más ha vertido sobre este hemiciclo una mezcla de serrín y estiércol que es lo único capaz de producir». Ana Pastor expulsa a Gabriel Rufián del hemiciclo.

9.30Turno para las preguntas al ministro de Exteriores, Josep Borrell. Pregunta José Ramón García, del PP. «¿Cuál es su valoración sobre el acuerdo para el Brexit?». Borrell: «El acuerdo sobre el Brexit consta de un tratado de retirada y de una declaración política sobre la relación futura. Conocemos el primero, pero todavía no el segundo». Borrell indica que Gibraltar tendrá que negociarse aparte y España tendrá que estar de acuerdo. García enumera una serie de medidas que Borrell pudiera utilizar para defender su negociación sobre Gibraltar y termina pidiendo elecciones. Borrell: «Muchas gracias por su apoyo en una cuestión de Estado como es esta», dice con sorna. «Menuda confusión tiene usted con la negociación del Brexit y Gibraltar»

9.25Pregunta Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, a la vicepresidenta del Gobierno. Girauta lee unas palabras del juez Manuel Marchena en la que destaca su independencia sobre el poder político y su renuncia al CGPJ. «¿Se dan cuenta de que ese cambalache (se refiere el pacto de renovación del CGPJ) ha puesto contras las cuerdas a este país?». Esta es la pregunta que estaba prevista en el guion: «¿Considera que la coordinación interna del Gobierno repercute de manera positiva en la situación política de España?». Calvo: «¿Ustedes qué entienden por separación de poderes y por independencia del Poder Judicial?».

9.20Pregunta de Dolors Montserrat, del PP, a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo: «¿Defiende el Gobierno adecuadamente los valores constitucionales?». Calvo: «Somos el Gobierno constitucional de España, no puede ser de otro modo». Montserrat: «Vemos con asombro ante el golpe de Estado en Cataluña como el socialismo ha desaparecido ante el sanchismo. Los españoles vemos con asombro la rendición de Sánchez ante los populistas y los independentistas. España es una gran nación y sobrevivirá al sanchismo». Calvo: «La Constitución se basa en respetar la libertad política. Usted no puede tener el monopolio de sus ideas. Usted hace un discurso excluyente. Tienen amordaza con su bloqueo a esta Cámara, donde está el pluralismo de todos los hombres y mujeres de este país».

9.15Pregunta Carles Campuzano, del PDeCAT: «¿Cuáles son las principales medidas que piensa adoptar el Gobierno orientadas a garantizar una estrategia de transición del sector del automóvil y de la movilidad para que sea motor de actividad para la industria, el empleo y la sostenibilidad?». Sánchez: «Ocho de cada diez coches que se fabrican en nuestro país se exportan. Si nosotros no hacemos una transición hacia los coches ecológicos, ¿quién va a comprar coches a España?. Campuzano: «Compartimos la importancia del sector, pero lo que reprocho es que hace un anuncio de prohibir los coches de combustión sin un plan de medidas. En los términos en los que se ha anunciado la prohibición genera incertidumbre en los consumidores y en los fabricantes. En el corte plazo, hay un parque envejecido, necesitamos un nuevo plan renove, para Cataluña esta política es imprescindible, en términos de competitividad y de empleo». Sánchez: «Apruebe nuestros Presupuestos, señor Campuzano». «No me ha quedado claro si está usted de acuerdo o no con el plan. Otra cosa no, pero certidumbre estamos dando». Sánchez enumera una serie de medidas para incentivar el coche eléctrico.

9.10Pregunta Pablo Iglesias: «¿Cuáles son los planes del Gobierno para Bankia?». Sánchez: «Nuestro objetivo principal es recuperar los más de 22.000 millones de euros que los españoles pusimos para rescatar a la entidad y que todavía no se han recuperado. No se plantea por parte del Gobierno vender la participación en Bankia. Queremos proteger los intereses de los ciudadanos y al pequeño ahorrador que tiene sus depósitos en la entidad». Iglesias: «Permítame decirle que nos gastamos 120.000 millones de euros más en ayudas indirectas. Ahora que nos hemos gastado el dinero en sanear Bankia, ¿qué sentido tiene privatizar otra vez Bankia? Lo sensato sería tener una banca pública. ¿Para qué sirve? Para que la gente trabajadora pueda tener una línea de crédito garantizada». Sánchez: «La presencia del sector público en el funcionamiento del sector financiero siempre ha sido un debate de la izquierda. Hemos anunciado la autoridad macroprudencial para no repetir los errores del pasado con la crisis de 2008. Nosotros no estamos cerrados en que haya una banca pública. Creemos que tiene una banca de inversiones no una banca comercial. Estamos potenciando esa banca de inversión para el pequeño y mediano empresario.

9.05Pregunta Pablo Casado, que hace un balance negativo del gobierno del PSOE en Andalucía: «¿Cómo valora la situación política, económica y social de Andalucía?». Contesta Sánchez: «La respuesta a su pregunta se la van a dar los andaluces el día 2 de diciembre y ya le adelanto que no le va a gustar. Casado: «Usted no tiene credibilidad. Convoca un Consejo de Ministros en Andalucía en inicio de campaña electoral. Nosotros hemos intentado renovar el CGPJ en plazo y ustedes han filtrado un nombre. Hemos presentado una enmienda al modo de renovar el CGPJ. Nuestro compromiso con la separación de poderes es inequívoco. Haga caso al señor Ávalos y convoque elecciones cuanto antes». Sánchez: «Ustedes siempre desprecian Andalucía. Su campaña electoral es una colección de tópicos. Dejen de hacer el ridículo y propongan algo para los andaluces y andaluzas. A su lado el señor Rajoy es un moderado. Usted para tapar sus vergüenzas es romper la renovación del CGPJ. Le pido que haga una reflexión, la deriva del PP no puede implicar la deriva de las instituciones. Cumpla con su pacto y permita la renovación del CGPJ».

9.00Comienza la sesión de control al Gobierno.

8.55En cinco minutos está previsto que comience la sesión de control al Gobierno. Las primeras preguntas serán para el presidente, Pedro Sánchez. Luego será el turno de la vicepresidenta y el resto de ministros.

8.50Comenzará la sesión con la pregunta del líder de la oposición, Pablo Casado. Su pregunta será la siguiente: «¿Cómo valora la situación política, económica y social de Andalucía?». Luego preguntará el líder de Podemos, Pablo Iglesias: «¿Cuáles son los planes del Gobierno para Bankia?». Y también el portavoz de PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano: «¿Cuáles son las principales medidas que piensa adoptar el Gobierno orientadas a garantizar una estrategia de transición del sector del automóvil y de la movilidad para que sea motor de actividad para la industria, el empleo y la sostenibilidad?».

8.45La jornada de este miércoles 21 de noviembre está marcada por la ruptura del pacto entre PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Además, el partido que lidera Pablo Casado defenderá una nueva reprobación a la ministra de Justicia, Dolores Delgado por su gestión.

8.30¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Puedes seguir la jornada a través de este directo y en streaming a través de la web de ABC.es. Está previsto que dé comienzo la sesión a las 9.00 horas.