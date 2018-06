Sánchez y sus socios convalidan los Presupuestos originales de Rajoy El Congreso aprueba definitivamente las cuentas de 2018 con nuevas inversiones para Aragón y ayudas para los afectados por la talidomida

Itziar Reyero

@ireyero Seguir Madrid Actualizado: 28/06/2018 13:09h

El culebrón de los Presupuestos Generales de 2018 ha tocado a su fin después de que el Congreso haya convalidado el proyecto original de Mariano Rajoy con pequeñas modificaciones que el PP introdujo en el Senado. El PSOE de Pedro Sánchez, que asume como propias las cuentas, y sus aliados en la moción de censura (Podemos, ERC, PDECat, Compromís, Bildu y PNV) han dado el pase al texto votando juntos contra la mayoría de las correcciones que hizo el PP en otra Cámara y que básicamente restaban unos 30 millones en inversiones al País Vasco. Finalmente, el PNV no pagará factura por haber derrocado a Rajoy.

Entre los cambios de última hora introducidos por el PP en los Presupuestos destaca el incremento de las ayudas para los afectados por la talidomida, un fármaco contra las náuseas del embarazo comercializado entre 1957 y 1963 por la farmacéutica alemana Grünenthal, que afectó a miles de bebés. La mayoría del Congreso ha aprobado esa medida, pero no así el PSOE que ha señalado que supone una «promesa vacua» al no tener dotación económica (se trata de una disposición adicional a los Presupuestos, por lo que no requiere una partida en concreto).

También se han autorizado otras inversiones para Aragón, impulsados por el PAR y el PP en el Senado, que han contado con la bendición decisiva de Podemos.

En esencia, el Congreso ha dado el visto bueno definitivo a los Presupuestos de Rajoy que quedaron aprobados el 23 de mayo con los votos del PP, Cs, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias. El PSOE, que denunció por «antisociales» las cuentas, las asume ahora apelando a la «estabilidad» del país y garantiza a los exsocios de Rajoy que cumplirá con los compromisos adquiridos.

«Toca aprobar hoy los PGE de 2018, no es la herramienta que este Gobierno querría, pero es la que hay para facilitar una imagen de estabilidad», ha señalado el diputado socialista José Javier Lasarte, copiando el argumento del Gobierno de que la alternativa de seguir con la prórroga presupuestaria de 2017 “es aún peor”.

La ministra socialista de Hacienda, María Jesús Montero, ha asistido al Pleno pero no ha tomado la palabra para defender el proyecto. También estaba presente durante todo el debate el exministro del PP Cristóbal Montoro. En el grupo popular comentaban este jueves que Montoro tiene el mérito único de ver cómo tres presidentes distintos en democracia -José María Aznar, Mariano Rajoy y ahora Pedro Sánchez- han gobernado con sus cuentas. El portavoz presupuestario del PP, Jaime de Olano, ha «felicitado» desde la tribuna al exministro. «Es un logro que el señor Montoro haya conseguido aprobar unos Presupuestos con el apoyo de toda la Cámara3, ha reseñado.

El PP ha anunciado este jueves que estará muy vigilante para que Sánchez los ejecute y ha acusado al Gobierno socialista de «mentir». «El señor Sánchez dijo que son un ataque al Estado del Bienestar. Les mintió», ha recordado de Olano, que también ha criticado a la ministra Montero por decir que las cuentas «eran antisociales, consagraban los recortes y se castigaba a Andalucía».

La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, denunció la actitud de «venganza» del PP tras ser derrocado del Gobierno y dedicó la mitad de su turno para justifica el apoyo de su grupo a la moción de censura contra Rajoy. «Eran enmiendas no contra el PNV, sino contra la sociedad vasca», ha criticado. El PNV, remató, «nunca ha sido socio del PP. Solo ha habido un acuerdo presupuestario 2017 y 2018, nunca ha sido socio de legislatura».

Ciudadanos denunció que el PSOE pretenda subir la presión fiscal, exigió a Sánchez que aclare qué impuestos pretenden subir y reclamó a los socialistas que «no tiren por la borda» el «trabajo hecho» en estos dos años para cuadrar el déficit y las cuentas.

Por su parte, los nuevos aliados de Sánchez, Podemos y los independentistas catalanes, han recriminado al PSOE que adopte el proyecto económico del PP. Alberto Garzón, líder de IU, emplazó al Gobierno a negociar ya el nuevo techo de gasto, que quieren desviar del mandato de Bruselas, y los Presupuestos de 2019. Así mismo, animó a Sánchez a modificar las actuales cuentas. «Hay margen para desbordar estos Presupuestos. Porque el propio PP mientras estuvo gobernando lo desbordó con créditos extraordinarios para distintas partidas. Tiene margen, que se aproveche», reseñó poniendo en un brete al PSOE.