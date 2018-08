Sánchez renuncia a reconvertir el Valle de los Caídos en un centro de reconciliación y anuncia una Comisión de la Verdad Reconoce que «no puedes resignificarlo por su contenido simbólico», por lo que apuesta por limitarlo a un cementerio civil

Juan Fernández-Miranda

@juanfmiranda Seguir Enviado especial a Santa Cruz de la Sierra Actualizado: 29/08/2018 03:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renuncia a reconvertir el Valle de los Caídos en un centro de reconciliación nacional, tal y como ha defendido el PSOE hasta el momento, y considera ahora que su futuro pasa por reorientarlo a cementerio civil.

Así lo ha explicado Sánchez a la prensa en el mismo día en que visitó en Santiago de Chile el Museo de la Memoria, un centro de reconciliación nacional tras la dictadura de Augusto Pinochet.

«No puedes resignificar el Valle por su contenido simbólico, es imposible. Veo muy difícil que se convierta en otra cosa que no un cementerio civil», explicó Sánchez en conversación informal con periodistas a bordo del avión presidencial. Preguntado por la Basílica, el presidente del Gobierno precisó que se respetará.

Horas después, en rueda de prensa en Bolivia junto al presidente Evo Morales, Sánchez explicó que su intención es abrir un debate parlamentario y que en él la propuesta del Gobierno será que el Valle de los Caídos «tiene que ser un lugar de reposo».

No obstante, esta decisión de Sánchez no implica la renuncia a la construcción en España de un centro de la memoria, aunque no en Cuelgamuros. «En Chile nos llevan ventaja», dijo, ensalzando las virtudes de un centro de la memoria que le resultó «inspirador».

En esa proposición de ley presentada por Sánchez antes de ser presidente del Gobierno se establece que «el Valle de los Caídos será lugar de memoria de las víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura franquista, de acuerdo con los principios de pluralismo, reconciliación, paz y democracia que consagra la Constitución».

Es más, concreta que «se reconvertirá en un centro nacional de Memoria, impulsor de la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura, a través de proyectos y programas culturales, museísticos y de investigación», establece el proyecto legislativo socialista.

Comisión de la Verdad

Pese a este nuevo giro, Sánchez no renuncia a sus pretensiones iniciales en materia de memoria histórica. En este sentido, destacó que en Chile opera también una Comisión de la Verdad, órgano similar al que el PSOE propuso en su proposición de ley de memoria histórica: «Se crea una Comisión de la Verdad (...) con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos y las graves infracciones cometidas, promoviendo así el reconocimiento de las responsabilidades de quienes participaron en la comisión de crímenes».

Junto a Evo Morales explicó que el Gobierno «tiene la voluntad de crear una Comisión de la Verdad lo más plural posible, con todas las perspectivas históricas sobre la guerra civil y la dictadura y que de una vez por todas se cierren las heridas en nuestro país».