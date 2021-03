Sánchez quiere mantener el Gobierno de coalición hasta 2023 y comunica la reestructuración sin sorpresas El jefe del Ejecutivo comparece para confirmar que Yolanda Díaz será la vicepresidenta tercera e Ione Belarra pasa a formar parte del Consejo de Ministros con la cartera de Derechos Sociales

Gregoria Caro SEGUIR Madrid Actualizado: 30/03/2021 21:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Gobierno de coalición tendrá que hacerse la quinta fotografía de familia después de esta última reestructuración. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes los cambios derivados de la salida del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para participar en las elecciones madrileñas del 4-M. No ha habido ninguna sorpresa. El presidente del Gobierno ha comparecido de forma breve desde el Palacio de la Moncloa después de comunicárselo al Rey.

Sánchez ha dejado claro que prioriza «la estabilidad para España» y que su intención es mantener la coalición hasta 2023. Un mensaje con el que zanja y rechaza por ahora un adelanto de las elecciones generales. Los comicios en la Comunidad de Madrid modificaron los planes del Ejecutivo. Y la posibilidad de un final de la legislatura anticipado había empezado a ganar protagonismo. No obstante, el discurso oficial sigue siendo cumplir con los cuatro años de mandato.

Eso sí, PSOE y Unidas Podemos reconocen que el escenario que dejen las elecciones madrileñas puede volver a condicionar los planes establecidos. Si gana el PP, será desalentador para el Gobierno. Pero si gana el bloque de la izquierda, el escenario sería mucho más favorable.

Al margen de estos futuribles, la de hoy es la quinta remodelación del Consejo de Ministros en tres años, esquivando todavía una gran crisis de Gobierno, como explicó ABC hace unos días. Sánchez mantiene a once de los diecisiete ministros que empezaron con él en junio de 2018.

La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, ascenderá a la Vicepresidencia Segunda y mantendrá el departamento de Asuntos Económicos. La Vicepresidencia Segunda pertenecía a Iglesias. Pero PSOE y UP llegaron a un acuerdo para que el Ministerio de Trabajo no quedara por delante de Asuntos Económicos. Calviño se adelanta por ello. Iglesias estaba dispuesto a luchar esta posición, ya que a UP le correspondía la Segunda según el acuerdo, pero Díaz evitó el conflicto.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asumirá entonces la Vicepresidencia Tercera y mantendrá su actual departamento. Se confirma también la incorporación de Ione Belarra al Consejo de Ministros encabezando el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que deja libre el secretario general de Podemos.

La Secretaría de Estado para la Agenda 2030, que ahora mismo controla Belarra, pasará a estar en manos del líder del PCE, Enrique Santiago, que se incorpora al Ejecutivo. Sánchez solo se ha limitado a anunciar los movimientos correspondientes al Consejo de Ministros.