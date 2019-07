Sánchez dará hoy un «paso definitivo» para cerrar un Gobierno de cooperación con Podemos La ejecutiva federal del PSOE acordará una «propuesta concreta» de cara a la reunión de mañana con Iglesias

S.E. @abcespana Madrid Actualizado: 08/07/2019 08:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Sánchez solo ha dado dos ruedas de prensa en España para evitar su desgaste

La Comisión Permanente de la ejecutiva federal del PSOE acordará en su reunión de este lunes la «propuesta concreta» que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, trasladará mañana al líder de Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, para conseguir su apoyo en el debate de investidura.

Según fuentes socialistas, esta oferta será el «paso definitivo» tras la oferta de construir un gobierno de cooperación en tres ámbitos (parlamentario, programático e institucional), con una comisión de seguimiento de los acuerdos, así como la posibilidad de que UP plantee nombres independientes de reconocido prestigio como ministros.

Una oferta que Sánchez realizó a Iglesias hace unos días, en la última de las cuatro reuniones que ambos han mantenido desde las elecciones generales del 28 de abril.

La reunión de la ejecutiva socialista está prevista para las 11.00 horas y en ella se analizarán las «principales transformaciones en forma de desafíos» a los que, a su juicio, se enfrenta España y se formulará la propuesta.

El presidente del Gobierno en funciones afronta esta semana una nueva ronda de reuniones para tratar de allanar el camino de su investidura. Sánchez se reunirá el martes al mediodía con Iglesias en el Congreso.

A día de hoy, la oferta del líder del PSOE sigue sin contar con el beneplácito de los de Iglesias, que ya rechazaron la propuesta inicial de cederles segundos puestos en la Administración.

Iglesias se mantiene en su postura de que la estabilidad pasa por un gobierno con ministros de ambos partidos y que desechar esta oferta abocaría al fracaso el primer intento de investidura, aunque, en ese escenario, se abriría a replantearla.

No obstante, de cara a la reunión de mañana, Podemos ha deslizado que está dispuesto a asumir la estrategia del PSOE para Cataluña y su política exterior. Según informa «El País», la dirección de Podemos se compromete a no defender la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña y no tendría problemas en cerrar por escrito esta y otras exigencias.

El argumento principal del PSOE para justificar un Gobierno en solitario es el desgaste que provocaría un Ejecutivo de coalición con posiciones contradictorias, si no abiertamente enfrentadas, en cuestiones capitales como el conflicto territorial en Cataluña, señala el periódico.

Además de con Iglesias, Sánchez se reunirá el mismo día con el presidente del PP, Pablo Casado, en la Cámara Baja, sin que de esa cita se esperen novedades en cuanto a la posición de los populares de no facilitar la investidura con una abstención en la segunda votación, en la que el candidato del PSOE solo necesitaría una mayoría simple.

En la misma línea está Ciudadanos, aunque su líder, Albert Rivera, ni siquiera ha aceptado sentarse a hablar con Sánchez, lo que los socialistas han tachado de «una falta de decoro institucional sin precedentes».