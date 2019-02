Cs quiere terminar con el CIS de Tezanos: «Falla más que una escopeta de feria en manos de un chimpancé» Los de Rivera buscan la vía para cortar la financiación de sus encuestas políticas

La paciencia tiene un límite y el tope de Ciudadanos se llama José Félix Tezanos. El actual presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se ha llevado por delante el prestigio de sus antaño respetados sondeos y ha aunado a la oposición en un escepticismo que se cronifica. Ayer por la mañana, en el plató de TVE, Albert Rivera abanderó la última crítica contra la deriva de este organismo: «El CIS se lo ha cargado Pedro Sánchez».

El líder de Cs no ahorró en descalificaciones – pese al «sorpasso» que les sitúa segundos en intención de voto– y ahondó en una constante desde que los socialistas se hicieron con el Gobierno:«Poner a un miembro de la Ejecutiva del PSOE a dirigir las encuestas me parece destrozar el CIS». Hasta el momento, ninguna de las manifestaciones de la oposición ha hecho al Ejecutivo plantearse un cambio de rumbo del CIS o cuestionar la figura del propio Tezanos, único dirigente de esta institución reprobado por el Congreso. Y es que en diciembre la Cámara Baja ya exigió su cese; amén de solicitar que sus controvertidos métodos se consensuaran con un grupo de expertos –esto último apoyado también por el grupo socialista–.

Rivera quiere que el Gobierno reconduzca la actual situación, ante un organismo del que la gente, según él, «desgraciadamente se ríe». «Yo propongo que le retiremos los fondos de encuestas políticas», apuntó antes de atacar nuevamente a los socialistas y preguntarse: «¿En pleno siglo XXI hay que tener un aparato de propaganda pagado con el dinero de los españoles?»

El político liberal especificó que no quiere retirar el CIS, «que tiene su papel», pero sí pretende que deje de elaborar los actuales pronósticos electorales que, bajo su punto de vista, esconden intereses partidistas. Así, el CIS sí podría elaborar informes sobre la percepción del estado de la educación, la sanidad o sobre las preocupaciones de los españoles, por ejemplo, pero no sus habituales barómetros electorales –que han pasado de trimestrales a mensuales con Tezanos al frente–. Los fondos para el CIS han aumentado un 30 por ciento hasta los actuales 11,5 millones de euros recogidos en el proyecto de Presupuestos de Sánchez, algo que también cuestiona el portavoz en el Congreso de Cs, Juan Carlos Girauta, quien aseveró que el CIS «acierta menos que una escopeta de feria en manos de un chimpancé». Fuentes de la formación aún no desvelan si Cs tratará de frenar esta inversión enmendando los Presupuestos –si superan las enmiendas a la totalidad– o con alguna iniciativa parlamentaria.

El PP: «Oficina electoral»

Fuentes del grupo parlamentario del PP, formación a la que Tezanos relega a la cuarta posición en unas hipotéticas elecciones generales, ven el CIS como una «oficina electoral» que equiparan con el actual funcionamiento de TV3 en Cataluña. «Con mis impuestos no», sentencian.