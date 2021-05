Qué son las devoluciones en caliente y por qué son tan polémicas

ABC Actualizado: 19/05/2021 11:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La crisis que se está viviendo en la frontera de Ceuta con Marruecos ha dejado ya más de 8.000 personas que han entrado a territorio español de forma irregular. La respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, ante la avalancha de gente que vaga sin control por la ciudad autónoma, ha sido la de devolver en caliente a 4.000 personas, a pesar de que el propio presidente criticó estas formas de actuar al anterior ejecutivo español, el de Mariano Rajoy.

El Ministerio del Interior ha podido realizar esta maniobra gracias a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Este texto dice que los extranjeros que superen los límites de forma irregular de las fronteras tanto de Ceuta como de Melilla «podrán ser rechazados», con el fin de que no puedan entrar a España.

Sin embargo, esta ley fue muy criticada por el PSOE y por Pedro Sánchez en 2015 antes de llegar a La Moncloa. «Garantizaremos el respeto absoluto de los Derechos Humanos, reconociendo efectivamente el derecho de asilo y refugio, asegurando la efectiva protección internacional de las personas que lo necesiten, retirando las concertinas de nuestras fronteras y rechazando las devoluciones en caliente», decía el programa electoral de los socialistas.

Esta medida fue avalada en 2020 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como por el Tribunal Constitucional, que las declaró como legales.

Debido a las miles de entrada de forma ilegal a la frontera de España con Ceuta, el presidente del Gobierno cambió su discurso y también de lenguaje, con el fin de evitar la palabra «caliente» por «inmediata». «Mi prioridad en estos momentos es garantizar el control de tránsito en la frontera con Marruecos, dotar a Ceuta y Melilla de todos los medios para solventar la crisis humanitaria que supone esta llegada de personas y proceder a la devolución inmediata».

Dicho lo cual, ¿qué es una devolución en caliente y por qué crea tanta polémica? Una devolución en caliente es la expulsión de forma inmediata de los inmigrantes por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin que se les haya aplicado ninguna garantía ni protección.

Eso sí, estas devoluciones solo se pueden aplicar para los extranjeros que crucen de forma ilegal en el momento. Para aquellos que son sorprendidos posteriormente se les abre un expediente de expulsión, el cual depende de Marruecos que es el país que debe aceptar las entregas.

Sin embargo, esta medida no afecta a los menores, los cuales no pueden ser expulsados y deben quedar bajo la tutela de la Administración Pública. Interior no facilitó los números de los menores que entraron ayer a Ceuta, aunque la ciudad aseguró que fueron en torno a 1.500.

La polémica en torno a las devoluciones en caliente vienen por el rechazo de asociaciones como Save the Children o Amnistía Internacional, que señalan de la ilegalidad de estas y que se proteja a los menores y a los refugiados. En esta línea está el socio de Gobierno, Unidas Podemos, que también rechaza las devoluciones y quiere derogarlas.