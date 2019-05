El PSOE plantea «algunos acuerdos» a Cs para que Vox no tenga fuerza y ofrece no pactar con Bildu en Navarra

El PSOE se mantiene a la expectativa e instalado en la «inquietud» pese haber logrado ser de forma clara la primera fuerza política en las elecciones municipales, autonómicas y europeas.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha utilizado esa expresión-«inquietud»- ante el hecho de que se pueda «legitimar o normalizar» el acceso de Vox a puestos de gobiernos.

El mensaje sigue siendo el mismo de anoche. Y tiene a Ciudadanos como receptor. Y aunque José Luis Ábalos ha defendido que no se trata de que Albert Rivera sustituya a Pablo Iglesias como socio preferente del PSOE, sí ha reconocido que el objetivo es «poder llegar a algunos acuerdos para frenar a fuerzas que no respetan la Constitución. Que determinadas fuerzas no formen pacte de la gobernabilidad».

Para intentar convencer a Cs de que no llegue a acuerdos con Vox, los socialistas ofrecen su voluntad de no alcanzar acuerdos con EH Bildu. «No tenemos ninguna voluntad de fórmula de Gobierno que contenga a Bildu». Y es que en Navarra, la coalición que lidera UPN con participación de PP y Cs (Navarra Suma) ha sido primera fuerza pero un pacto de PSN con Geroa Bai y Bildu podría gobernar.

Encuentro con Macron

Este discurso del PSOE se vincula con la visita que Pedro Sánchez va a hacer esta noche a París para mantener un encuentro de trabajo con el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron. Aunque el encuentro tiene el propósito de hablar de la renovación de cargos institucionales en la UE, donde España parte en buena posición, en el fondo también subyace el intento del PSOE de estigmatizar a Ciudadanos y tratar de hacer presión entre la familia liberal europea para que no alcance acuerdos que incluyan a Vox: «No normalizar lo alarmante», ha dicho Ábalos, que ha insistido hoy en una fórmula de Gobierno central en la que Podemos no entre en el Consejo de Ministros.

En estos momentos el PSOE apela a Ciudadanos para retener el Gobierno de Aragón y hacerse con el de la Región de Murcia. En ambos lugares Cs puede dar el poder al PP pero se necesita a Vox. También está el caso de Castilla y León, aunque aquí es más complejo porque PP y Cs suman sin necesidad de Vox. Aquí la carta a jugar es reclamar a los de Rivera que apuesten por el cambio tras décadas de gobiernos del PP. En la Comunidad de Madrid PSOE y Cs no suman mayoría absoluta.

La Ejecutiva del PSOE se reúne esta tarde en Ferraz a las 16.30 horas. Los socialistas van a constituir una comisión de acuerdos que revisará todo el mapa de España. Hay asuntos sin resolver como Canarias, donde el PSOE podría desalojar a Coalición Canaria pero donde Ábalos ha reconocido que «la gobernabilidad se complica con esa fragmentación», ya que los socialistas necesitan «la concurrencia de una agrupación que no llega a ser grupo y tendrían que pronunciarse». No ha descartado Ábalos que se pueda optar por mantener a Coalición Canaria en el poder. Un acuerdo que podría reportar el apoyo de las dos diputadas de CC en el Congreso, imprescindibles para que el PSOE llegue a 175 en las votaciones.