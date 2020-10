Una prórroga «anormalmente» larga: dudas jurídicas sobre una alarma que triplica el estado de excepción El Gobierno descarga en los presidentes autonómicos la responsabilidad de las restricciones que se impongan para frenar la pandemia

Nati Villanueva SEGUIR Madrid Actualizado: 26/10/2020 09:10h

A diferencia del mes de marzo, el estado de alarma decretado ayer por el Gobierno descarga en los presidentes de las comunidades autónomas la responsabilidad por las limitaciones que impongan para evitar la propagación del coronavirus. Sí establece dos generales para toda España: el toque de queda nocturno y la prohibición de reuniones sociales de más de seis personas, salvo que se trate de convivientes. Estas son algunas de las dudas que suscita la nueva normativa con la que tendremos que convivir los españoles en los próximos meses.

¿Qué es un toque de queda?

Es una limitación a la circulación de las personas por la vía pública en un tramo horario determinado. El Ejecutivo lo ha fijado desde las once de la noche hasta las seis de la mañana, y esto será lo que prevalezca en toda España, aunque se da la opción a los gobiernos autonómicos de adelantar o retrasar ese toque de queda una hora. Así, se permite que la hora de comienzo del mismo sea entre las 22.00 y las 00.00 horas y la hora de finalización entre las 5.00 y las 7.00. El toque de queda afecta también a las reuniones en domicilios privados de personas no convivientes, que no sólo no podrán celebrarse si son más de seis personas, sino que, aun siendo seis, no podrían alargarse más de esa hora al no poder circular ya por la calle de vuelta a sus casas.