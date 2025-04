La profesora que confeccionó el acta del máster de Cifuentes: «Yo sé que ese trabajo no estaba»

Cecilia Rosado , la profesora que fabricó las actas para justificar que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes , había aprobado un máster y su trabajo final en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha declarado este lunes que supo por su jefe que «ese trabajo no estaba».

También que sufrió amenazas y presiones para acometer la falsificación: «Cifuentes os va a matar a ti y al rector» , le dijo, según su testimonio, la entonces asesora de la Consejería de Educación Maite Feito . Cuando le ha llegado el turno de declarar, ella, también profesora de Inglés de la Rey Juan Carlos, ha negado la mayor: «Yo en ningún momento he hecho absolutamente con nadie», «es que yo no soy de ordenar», ha alegado.

Rosado viene colaborando con la Fiscalía en el llamado caso Máster, por el que Cifuentes se ha sentado este lunes en el banquillo ante la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid acusada de un delito de falsedad en documento oficial -el acta de su Trabajo de Fin de Master (TFM)- que le puede acarrear hasta tres años y tres meses de cárcel. Feito está igualmente acusada y afronta la misma pena, rebajada para Rosado habida cuenta de su colaboración. Tras esta primera sesión del juicio, la expresidenta regional declarará el próximo viernes.

Según la declaración de Rosado, el día en que eldiario.es reveló irregularidades en el posgrado de la entonces presidenta regional, el 21 de marzo de 2018, tanto el director de ese Instituto adscrito a la Rey Juan Carlos, el ya difunto Enrique Álvarez Conde ; como Feito, la estuvieron presionando para buscar una salida.

Durante esa jornada recibió de Álvarez Conde 24 llamadas y 15 SMS mientras de Feito, con quien no mantenía relación, entre llamadas y mensajes sumó 20 interacciones. El catedrático, ya a primera hora, le dijo «esto hay que arreglarlo, esto no se puede quedar así» porque de otro modo, tendría «consecuencias graves a nivel laboral».

La confección del acta

Rosado ha asegurado que Álvarez Conde le dijo que tenía que «hacer un tribunal» y que debían conformarlo, junto a ella, las profesoras Clara Souto y Alicia Pérez de los Mozos, quienes, a su vez, le instruyeron «por videollamada» sobre cómo realizar sus firmas para plasmarlas en el acta. «Me dijo que era la única solución», ha añadido. No era la primera vez, según ha contado, que unos profesores firmaban por otros.

Álvarez Conde le indicó también la fecha que debía constar como de celebración del acto de defensa del TFM, el 2 de julio de 2012, le dio el «el título del trabajo» y «las notas» que debía consignar. Debía además crear una cuenta de gmail para el catedrático, que no recordaba las claves de la suya, y desde ese espacio, enviarle el acta al rector de la Universidad y al responsable de comunicación.

Sin embargo, Feito también quería una copia y ella inicialmente se negó pues pensó que ya había cumplido el cometido encargado por su «jefe». «Le dije que no (se la enviaba) y me dice, si no me la envías, Cifuentes os va a matar a ti y al rector. Yo me pongo muy nerviosa y la llamo y le digo que se la voy a enviar y me dice que ya la tiene», ha señalado.

Rosado ha explicado que respondió a las llamadas de Feito pese a que no tenía jerarquía sobre ella porque temía que le hiciesen imposible la vida académica a futuro, habida cuenta de que ella era «más que una profesora de Inglés». «Me está llamando una asesora del gobierno de la Comunidad de Madrid cuando se está hablando del TFM de la presidenta de la Comunidad de Madrid . Yo estoy nerviosa y presionada», ha asegurado.

«Por la mañana lo primero que me dice es que el Trabajo de Fin de Máster de la señora Cifuentes tiene que aparecer -ha relatado a la Sala-. Luego cambia y me dice que hay que hacer el trabajo. Prácticamente todas las llamadas excepto una, que me llama para pasarme con el rector, es para decirme que hay que hacer el trabajo. En una de ellas me dice que le busque bibliografía sobre el titulo del trabajo que me había dado Álvarez Conde. Luego, era para pedirme que haga el acta y la envíe».

«Yo soy muy pesada con el teléfono»

Sin embargo, Feito ha rebajado tanto el objetivo como el tono y la intensidad de aquellas comunicaciones: «Yo es que soy muy pesada con el teléfono». Tras negar que profiriese amenaza o presión ninguna, ha incidido en que el tono de todas aquellas llamadas -ninguna superior a cinco minutos de duración- fue «cordial» y nunca desde una posición de autoridad, dado que ella sólo era asesora del consejero de Educación y había «asesoras mucho más importantes que ella».

Ha quitado asimismo importancia al hecho de que había sido ella personalmente quien acompañó a Cifuentes a recoger su título de máster a la Universidad y ha asegurado que fue una petición del gabinete de Presidencia porque «todo el mundo sabía» que era profesora titular «y de Inglés» de la Rey Juan Carlos. Pero ni tenía relación personal con Cifuentes ni despachaba con o para ella.

En un interrogatorio caótico que ha motivado la intervención varias veces del presidente del Tribunal, Feito ha explicado que el día antes de la publicación recibió tres llamadas de teléfono : Una de la entonces jefa de gabinete de Cifuentes, Marisa González ; en la que le comentó que le había llamado la prensa preguntando por el máster; y otras dos de Amalia Calonge, la trabajadora de la universidad que según le contó, había modificado en su día las notas de Cifuentes por orden expresa y por escrito del catedrático Pablo Chico , que había alegado un error.

Ya con la noticia en la prensa, Feito llamó a Álvarez Conde a primera hora para preguntarle qué estaba pasando. Ha asegurado varias veces que le movía un «interés personal» ya que «no ganaba nada», pero ella había ido personalmente con Cifuentes a recoger el título, tenía la explicación previa de Calonge sobre el cambio de notas y estaba convencida de que «no había ningún problema». Fue Álvarez Conde quien, tras decirle que «todo» estaba «bien», le instó a llamar a Rosado.

En paralelo, Feito fue al rectorado de la Universidad, pero según su declaración, no para mediar en este asunto sino porque había quedado con el representante del rector para otra cosa. Había movimiento y hubo de esperarle en la antesala del despacho del rector, donde vio a Álvarez Conde y éste le dijo que la mitad del TFM de Cifuentes estaba en su despacho y la otra mitad, en su casa.

Una reunión en el rectorado

Supo que había una reunión dentro y que era sobre el máster de Cifuentes, pero «no la habían invitado» a entrar. Accedió una vez, «sólo dos minutos» para preguntar cuánto le quedaba al compañero con el que había quedado y mientras tanto, siguió llamando a Rosado -«cuando no me lo cogía dejaba el móvil para que llamara solo»-. Estando hablando con ella, el rector pidió a su secretaria que la llamase, y Feito, que lo escuchó, tendió su teléfono.

«Llamé a Cecilia para preguntarle, pero yo no soy de decir 'esto tiene que aparecer'. Le pido que lo busque porque Álvarez Conde me había dicho que estaba », ha resumido. Según su versión, todo su afán era, por un lado, instar a la búsqueda del TFM y, por otro, contar que la información que ella tenía es que no había irregularidad. Ha negado haber recibido instrucciones para interferir en este asunto , así como haber hablado con el gabinete de Cifuentes sobre el tema el mismo día de la publicación.

Niega asimismo haberle pedido bibliografía para confeccionar un nuevo TFM - «en dos horas no se hace un trabajo de investigación, eso es imposible»- y asegura que lo que le decía es que buscase si encontraba aunque fuera, el índice bibliográfico. Fue ya por la tarde cuando Rosado le dijo que creía que no había trabajo. «En ningún momento», ha dicho, recibió copia del acta. «Me dicen que no hay trabajo y del acta no sé nada, qué voy a saber yo del acta», ha zanjado.

«Yo sé que ese trabajo no estaba»

Tras aquella jornada de crisis, la Rey Juan Carlos abrió una investigación interna y Cecilia Rosado, tal y como ha declarado ante la Sala, decidió buscarse un abogado. Acudió en dos ocasiones a casa de Álvarez Conde para hablar de este asunto y la segunda, en solitario, le arrancó una confesión.

«Hay una reunión con la prensa y Álvarez Conde dice que la que ha hecho todo soy yo. Hablo con él, le dijo que está faltando a la verdad. Le digo tú me has metido aquí y te estás lavando las manos en algo que tú has iniciado y me has presionado para hacerlo. Me dice que tengo razón, que es verdad que me ha presionado (...) Le pido que me firme un documento donde diga que él me ha pedido hacer el acta y que me ha presionado. Y él dice que sí, que me firma el documento », ha sostenido. Lo redactaron «entre los dos» y lo imprimieron en casa del profesor. El escrito obra en las actuaciones.

A preguntas tanto de la Fiscalía como de la defensa de Feito, Rosado ha reconocido que nunca comprobó qué notas había sacado Cifuentes ni si presentó algún trabajo o si esa defensa del TFM se llegó a celebrar, aunque fuese en una fecha distinta a la que consignó en el acta, según su declaración, al dictado de Álvarez Conde. «Yo sé que ese trabajo no estaba. Mi recuerdo es que ese trabajo no existía» , ha añadido, no obstante. El propio catedrático se lo había dicho.

La defensa de Cifuentes, por su parte, ha conseguido que el tribunal acepte al inicio de la vista oral la incorporación de una prueba nueva: una copia de seguridad de su agenda de 2011 y 2012, cuando era delegada del Gobierno en Madrid y en la que consta una anotación, pendiente de examinar en la sala, correspondiente al 2 de julio de 2012, la fecha en que según el acta confeccionada por Rosado, defendió el Trabajo de Fin de Master. También el certificado académico expedido por el centro que acredita que lo superó.