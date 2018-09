El presidente tendrá que explicarse en el Senado PP y Cs estrechan el cerco sobre Sánchez para que aclare su tesis Sánchez, forzado por el Partido Popular, tendrá que explicar las sospechas de plagio y «sobre su autoría», mientras Rivera exige que haga público el informe «antiplagio» cocinado por Moncloa

Frente al ejercicio de escapismo de Pedro Sánchez, que rehúye dar explicaciones ante el Congreso por el escándalo de su tesis doctoral amparado por Podemos y los nacionalistas, PP y Ciudadanos están decididos a mantener la presión sobre el presidente del Gobierno. Los populares forzarán su comparecencia en el Senado en un Pleno monográfico en el que deberá aclarar las «sopechas de plagio» y «dudas sobre su autoría». Aún no hay una fecha fijada, aunque se da por segura ya que el PP goza de mayoría suficiente para calificar su propuesta en la Mesa y aprobarla en la Junta de Portavoces, el próximo martes. A partir de entonces, el Gobierno debe facilitar las fechas posibles teniendo en cuenta la agenda oficial del presidente.

La dirección de Pablo Casado barajaba esta opción del Senado en la recámara tras comprobar que Podemos y los nacionalistas bloquearían la misma petición impulsada junto a Ciudadanos en el Congreso. La maniobra del Ejecutivo socialista, la noche del martes, en la tramitación de los Presupuestos Generales a espaldas de la Mesa precipitó la reacción de los de Casado.

También la denuncia de una de las empresas especializadas en detectar plagios, «Plagscan», que acusa a Moncloa de haber manipulado el resultado aplicando filtros restringidos de búsqueda. La compañía aseguró que el índice de coincidencia de la tesis con otros textos publicados es del 21% y no del 0,96%, como difundió Presidencia el viernes.

Casado acusó ayer a Sánchez durante la sesión de control al Gobierno de «caminar a lomos de la mentira y del autoritarismo» y le advirtió de que no tiene escapatoria, al menos no en la Cámara Alta. «La mentira porque hoy hemos visto una vez más que se publican pruebas que lo que hacen es poner en evidencia sus mentiras. Y por mucho que usted amenace a la prensa o por mucho que usted no quiera comparecer en este Congreso, el PP le va a hacer comparecer en el Senado para que explique todo lo que la prensa le exige que haga», aseguró Casado.

«Conejo de la chistera»

A su vez, Albert Rivera reclamó ayer a Moncloa que haga público el informe «antiplagio» con el que el Ejecutivo intentó dar carpetazo a la polémica por la tesis del presidente. En concreto, quiere que precise el contenido técnico del informe encargado por La Moncloa y distribuido a los medios, pero sin hacerlo público. «Queremos saber de dónde ha salido el conejo, de qué chistera», avisó ayer Rivera.

El líder de Ciudadanos advierte de que no cejarán en su empeño de exigir a Sánchez que dé la cara y acuda al Congreso para explicar todas las sombras de duda, incluida si su equipo de gobierno alteró la prueba antiplagio. Rivera cree que, como Cristina Cifuentes, el presidente debe comparecer ante el Parlamento donde está convencido de que saldrán a la luz las contradicciones, empezando porque Sánchez «mintió» en el Congreso afirmando que su tesis era pública y estaba disponible en internet. Solo 24 horas después, y tras desgranar ABC un cúmulo de plagios, Sánchez autorizó a la Universidad Camilo José Cela a colgar la tesis en la red.

«Todo apunta a que hay un fraude en la tesis. El señor Sánchez no se va a escapar de esta Cámara», aseveró Rivera insisitendo en que tratarán de forzar sus explicaciones en el Congreso. Ciudadanosapoya la comparecencia en el Senado que ha solicitado el PP, aunque considera que esa Cámara, de carácter territorial, no es el lugar idóneo para que el presidente despeje dudas. Además, creen que los populares desvían el foco al Senado para evitar que sea Pablo Casado quien interrogue a Sánchez por una cuestión que le afecta de rebote a él.

El PP se asomó al asunto de la tesis doctoral del presidente con cautela. Asumen que la situación personal de su líder, cuyo máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos investiga la justicia, les lastra en su tarea de oposición al Gobierno. Sin embargo, ante el despegue de Rivera, los populares no han tenido otro remedio que reaccionar y se han metido de lleno en la exigencia de explicaciones a Sánchez. En Génova confían en que el caso de Casado quede archivado a principios de octubre. Pero todo son dudas.

«Plagiar» y «mentir»

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, otorgó gravedad al desajuste notable de cifras entre la empresa especialista y Moncloa. «Plagiar es grave, pero mentir es mucho más grave», afirmó recalcando que, en este caso, el presidente ha sido «pillado» en un renuncio. Sánchez, aseguró, se «ha metido en un callejón sin salida» porque «se ha descubierto» que plagió un 21 por ciento, por lo que «se ha convertido también en el presidente que miente». «Plagiar ya es grave pero mentir, y le han pillado, es mucho más grave», resaltó en los pasillos del Congreso.

El presidente esquivó las preguntas de los periodistas en esos mismos pasillos. No quiso contestar al comunicado de la empresa antiplagio Plagscan que duda del resultado obtenido con su software en el test al que Moncloa sometió la tesis doctoral del jefe del Ejecutivo, para rebatir las acusaciones de plagio. Solo se paró para justificar su maniobra para eliminar el veto del Senado en la tramitación de los Presupuestos. Cuando escuchó el interrogante de Plagscan siguió caminando como si nada.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, minimizó la acusación de manipulación expresada por Plagscan. E insistió en el argumento oficial de Moncloa de que existe una cacería personal contra Sánchez. «Yo creo que está plenamente demostrado todo lo que el presidente dijo sobre su tesis», apuntó. «Algunos se empeñan en seguir estirando lo que es una falsedad. No hay mucho más comentario que hacer», concluyó.

La titular de Hacienda recriminó a PP y Cs que dediquen a este asunto sus esfuerzos de oposición en lugar de hacer propuestas «mirando a los ciudadanos y sus problemas». El presidente les ha acusado de devaluar «enturbiar la democracia» removiendo su tesis doctoral en el Parlamento.

En eso mismo insistió ayer el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, quien acusó al PP de «incapacidad» para ofrecer alternativas como partido de la oposición. Los independentistas catalanes, así como PNV y Podemos han cerrado filas en torno al presidente y bloquearán el martes la petición de comparecencia en el Congreso, como reclaman PP y Cs. Los socios de moción de censura del PSOE insisten en que su papel no es «juzgar la calidad de la tesis» del presidente, se contentan con que haya hecho público su trabajo y prefieren dar carpetazo a la polémica. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, volvió a ejercer ayer de abogado defensor de Sánchez, ignorando las alertas de plagio y su propia condición de profesor universitario.

La solicitud de comparecencia registrada ayer por el PP en el Senado se suma a otra petición de pleno monográfico para que Sánchez explique su política migratoria, tras los sucesos de este verano con varios saltos masivos en la frontera de Melilla y la decisión del Gobierno de acoger al barco «Aquarius» sin coordinarse con la Unión Europea. Para esa tampoco hay fecha aún.

Será el presidente de la Mesa, Pío García-Escudero, quien ordene ambas peticiones, pudiendo dar prioridad a la tesis doctoral, aunque los populares temen que el Gobierno retrase sus planes alegando motivos de agenda.