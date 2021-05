El PP carga contra Sánchez por no rechazar los indultos: «Solo le puede parecer natural a un Gobierno indecente» El ministro de Justicia insiste en que estudiarán cada caso antes de deliberar y tomar una decisión sobre estas medidas de gracia porque así lo dictamina la ley

Gregoria Caro
Madrid
Actualizado: 25/05/2021 18:58h

Mientras el Gobierno de coalición recibía esta mañana en el Congreso la presión de sus socios nacionalistas e independentistas para que los líderes del 1-O sean puestos en libertad, en la otra cámara, la del Senado, los miembros del Ejecutivo presentes han hecho frente a los reproches del Partido Popular porque empiezan a aumentar los rumores sobre la posibilidad de que se concedan los indultos.

La senadora popular Cristina Ayala Santamaría ha preguntado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, si tienen previsto indultar a los políticos encarcelados por vulnerar la ley en Cataluña. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, no ha acudido a esta sesión de control. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en Bruselas por el Consejo Europeo, donde también le han preguntado por esto.

El ministro de Justicia fue breve en sus primeras palabras: «Lo que tiene previsto el Gobierno es estudiar una por una las peticiones de indulto cuando el Tribunal Supremo informe sobre ellas». Este es el discurso que mantiene Moncloa. A pesar de que Sánchez dijo hace meses que no concedería la medida de gracia y defendió el cumplimiento íntegro de las condenas. Este martes, Sánchez ya no ha sido tan tajante y ha dicho que se guiarán por «la concordia» y no por «la venganza».

El Tribunal Supremo ultima su informe en contra de indultar a los políticos catalanes condenados por sedición y malversación. Como se ha visto esta tarde en la Cámara Alta, el Gobierno insiste en que su decisión todavía no está tomada. Aunque detrás de ese mensaje oficial hay voces del PSOE y Unidas Podemos que ya se inclinan por concederlo.

La senadora del PP ha recordado que los líderes del 'procés' siguen defendiendo la independencia de Cataluña desde que entraron en prisión hace tres años y medio y no se han mostrado arrepentidos. «¿Su respuesta ante este nuevo desafío son los indultos?», ha preguntado. Y luego Ayala Santamaría ha acusado al Gobierno de intercambiar indultos por votos en la investidura. «No vamos a naturalizar los indultos a los golpistas, eso solo le puede parecer natural a un Gobierno indecente», ha añadido. Antes de sentarse, ha mostrado unos carteles donde se leía: «No a los indultos».

Campo ha respondido con burla a los carteles: «Si no fuera un tema tan serio, le diría que le pongo un seis y medio en tecnología». Y luego se ha empleado en criticar al PP por «no respetar las leyes» mientras la senadora popular se echaba las manos a la cabeza.

«Me gustaría que usted recordara lo que es el respeto a las leyes, imagino lo que usted estaría diciendo si este ministro estuviera adelantando un pronóstico sobre los indultos, ustedes no respetan la ley, ni los procedimientos ni al TS ni al Supremo», ha insistido Campo, que, igual que Sánchez, ha dicho que estudiarán y valorarán individualmente los indultos antes de deliberar y tomar una decisión.