Page y Lambán cargan contra Iceta: «El supremacismo, por desgracia, está haciendo estragos en Cataluña» El primer secretario del PSC calificó como «inoportunas» las declaraciones de los dos presidentes autonómicos del PSOE sobre las negociaciones con ERC para la investidura

El socialismo español sigue siendo un partido muy diverso en su discurso territorial. Es el hecho de ocupar el poder y la ausencia de contrapesos al liderazgo de Pedro Sánchez lo que impide que el debate adquiera tintes de revuelta interna. Pero las diferencias existen y no son cosméticas.

El rechazo al referéndum de autodeterminación, que en el pasado sí defendió el PSC, es el cordón umbilical que mantiene unidos cuerpos extraños. Hay poca semejanza en lo que representan Miquel Iceta o Emiliano García-Page en lo que respecta al discurso territorial y a la relación con las fuerzas independentistas.

Cuando más unión se percibió en el PSOE respecto a la cuestión territorial fue cuando hubo que aplicar el artículo 155, que el PSC defendió pese a que no obviaron referencias respecto al trauma que suponía en términos políticos. También para sus intereses. Pero es en el día después, en cómo gestionar el futuro y hasta qué punto los independentistas pueden o no ser socios del PSOE cuando vuelven los problemas.

Sánchez plantea ahora un Gobierno con Unidas Podemos dependiente de los independentistas, aunque sigue apelando a la abstención del PP. Esa fórmula es la que lo maniató en 2016 y la que su partido impidió que explorara. Ahora tiene el poder en el partido para llevarlo en esa dirección. Pero los protagonistas de aquellos días de fractura total en el PSOE siguen siendo los mismos. Y la división vuelve a hacerse ahora patente. La diferencia respecto a entonces es que ahora no afecta al liderazgo del partido.

Hoy mismo ha sido una buena muestra de ello. Las palabras de Emiliano García-Page sobre su esperanza en no recibir vaselina como regalo estas navidades para poder encajar mejor un eventual acuerdo con ERC no han sentado bien en muchos ámbitos del partido, que las han tildado además de machistas y homófobas. Públicamente esta mañana como «inoportunas ni propias de un presidente autonómico» esas palabras y destacó que que «sin diálogo con todos, no vamos a ninguna parte».

En una entrevista en Catalunya Radio esta mañana Iceta ha avalado el planteamiento de Oriol Junqueras de una negociación mediante una mesa entre gobiernos: «Una mesa de negociación, y si ERC la quiere entre gobiernos, entre gobiernos», ha dicho. «Una reunión entre gobiernos es una reunión bilateral, se encuentren donde se encuentren. Si fuese en el Congreso, en el Parlament o en el Senado también me parecería bien. Yo lo que quiero es el diálogo», ha insistido Iceta.

Los presidentes de Castilla-La Mancha y de Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, respectivamente, reaccionaron este viernes con contundencia a las críticas que recibieron del primer secretario del PSC, Miquel Iceta. El primero le espetó que «sobre España, hablamos todos los españoles y todo el PSOE», mientras que el segundo le acusó de dejarse llevar por el «supremacismo» del independentismo.

Page reaccionó de esta manera durante la inauguración del pabellón polideportivo del CEIP Parque de la Muñeca en Guadalajara, después de que Iceta aprovechase una entrevista en TVE para calificar como «inoportunas ni propias de un presidente autonómico» tanto sus declaraciones como las de Lambán sobre las negociaciones que el PSOE mantiene con ERC para conseguir la investidura de Pedro Sánchez.

Lambán señaló, en su momento, que ERC es un «partido indeseable para la gobernabilidad», mientras que Page fue más escatológico al afirmar que no desea recibir «vaselina» como regalo de Reyes.

Ante esta situación, el presidente castellano-manchego recordó a Iceta que «sobre España, hablamos todos los españoles y todo el PSOE» y le trasladó su deseo de verse defendido por el primer secretario del PSC «ante tanto insulto y ataque que recibo, tanto yo como otros presidentes autonómicos, por defender la igualdad y la unidad de España». Abundó en que él nunca ha calificado de «xenófobo» a Torra «y hay quien sí lo ha hecho, y no he visto protestar a Iceta».

A su vez, se preguntó si hay que esperar a que veten a Iceta en el Senado para poder criticar a los independentistas. «¿Entonces sí que vale decir que España no puede depender de los independentistas? Yo sigo diciendo lo mismo que hace tres semanas, tres años y lo seguiré diciendo los próximos treinta», remachó.

Por su parte, Lambán fue más concreto en su respuesta a Iceta durante la presentación en el Museo de Zaragoza de los siete cascos celtíberos recuperandos del yacimiento aragonés de Arákitos, que hasta ahora se exhibían en el Museo de Mougins (Francia).

El presidente aragonés fue rotundo al comentar que «negarnos el derecho a opinar a los demás, a los españoles, era propio de los independentistas catalanes, y propiamente suyo, pero estoy viendo que el supremacismo, por desgracia, está haciendo estragos en Cataluña».