Pablo Casado: «No cooperaré ni activa ni pasivamente para que el PSOE siga igual»

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha participado en el Curso de Verano de FAES, la fundación presidida por José María Aznar, con una conferencia que ha bautizado como «España en el laberinto socialista». Recibido en San Lorenzo de El Escorial con grandes aplausos, Casado ha afirmado que la situación que se vive hoy en nuestro país está causada por las acciones de los socialistas en Cataluña y ha rechazado cualquier apoyo a Pedro Sánchez en una investidura. Ha señalado que su papel es «reconstruir el pilar derecho de nuestro sistema» bipartidista y «señalar el camino» a la izquierda para que haga lo mismo.

Casado ha culpado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de la situación de bloqueo político actual a pesar de que «intenta hacernos creer que él es la víctima». Los socialistas «son los principales responsables de haber creado el laberinto en el que estamos atrapados y hacia cuya salida no son capaces de guiarnos», ha subrayado, antes de recordar el Estatut de Cataluña: «Antes de Maragall y Zapatero, y con ellos todo el PSOE, nadie en Cataluña propugnaba ni siquiera la modificación del Estatut de 1980».

Para el actual presidente del PP, aquí es donde comienzan los problemas y una deriva que dura ya 15 años. Ha puntualizado que su partido fue el único que se opuso a una modificación que «trataba a Cataluña como una Nación, camino de ser un Estado» y que, por ello, la llevaron al Tribunal Constitucional, que les dio la razón. Ha acusado al PSOE de no rectificar ni pedir perdón por esta decisión, sino que su reacción fue «convocar a los catalanes a la calle».

Por todo ello, «hablar en serio de alianzas alternativas a las de la moción de censura implica necesariamente hablar de una rectificación de rumbo histórico». Casado ha considerado que el PSOE ha llegado al límite de su recuperación en el eje izquierdo del bipartidismo y, aunque ha reconocido su inferioridad numérica en el Congreso, ha apuntado que «la posibilidad de restaurar el pilar derecho del bipartidismo es hoy estructuralmente más clara y encara dificultades menores».

«El PSOE ha creado la situación en la que estamos. Decidió volcar la política española hacia el extremo izquierdo, haciendo protagonistas decisivos a quienes antes no lo eran», ha señalado el líder del PP antes de añadir que «ahora tiene que rectificar». Por ello, el presidente de los populares ha tendido una mano al PSOE para ayudar en esa «tarea de fondo», pero resaltando que «no cooperaré ni activa ni pasivamente para que el PSOE siga igual».

«Mi tarea y la de mi partido es muy clara: reconstruir el pilar derecho de nuestro sistema y señalar el camino para la reconstrucción del pilar izquierdo, animando a que se haga». No obstante, fuentes del PP han puntualizado que Casado no ha ofrecido nada a Sánchez porque éste no ofrece la suficiente confianza para ello.

La intervención de Casado estuvo precedida por la del exjefe del Ejecutivo entre 1996 y 2004, José María Aznar, que ha inaugurado el Curso de Verano de FAES. En un breve discurso, Aznar ha criticado a Sánchez por no tener clara la mayoría con la que va a gobernar, le ha acusado de ser un «viajero sin billete» y le ha recordado que «los juegos tácticos tienen un límite».

Sobre Casado, el que también fuera presidente del PP ha dicho que es «una garantía de liderazgo» y «el único que puede construir más pronto que tarde una alternativa real a la izquierda». Este mensaje está cargado de simbolismo porque es la primera vez desde 2015 que un líder del PP interviene en esta cita anual que se celebra cada verano. Mariano Rajoy, en un clima de tensión con su predecesor, quedó apartado del programa en el año 2016.