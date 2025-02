Sánchez ocultó a Díaz y a Belarra su cambio de posición con el Sahara

Malestar en Unidas Podemos con el gesto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha tenido con Marruecos y que supone un volantazo del PSOE en política exterior. El Ministerio de Exteriores marroquí informó de que Sánchez reconoció ante el rey Mohamed VI que «España considera la iniciativa de autonomía marroquí del Sáhara de 2007 como la base más seria, realista y creíble» para resolver discrepancias. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz , ha rechazado en Twitter este giro del presidente y apela a la autodeterminación.

Un cambio de posición que Sánchez ocultó a Díaz y Ione Belarra , según ha podido saber ABC. La Moncloa no solo rompe con la línea que siempre ha defendido España y que aboga por la celebración de una consulta para el pueblo saharaui, un conflicto que se dilata desde 1976 ; sino que quiebra otra vez con Unidas Podemos. Este tema es muy sensible para el flanco morado y no es la primera vez que la discrepancia con los socialistas provocan un grave choque en Moncloa.

«No podemos compartirlo»

«No podemos compartir esta propuesta porque el plan autonomista que defiende Rabat supone abandonar la posición de neutralidad y el consenso de las resoluciones de Naciones Unidas —advirtieron fuentes de Podemos al conocer la posición del PSOE—. Se trata de una postura con la que se rechazaría de facto el ‘mutuo acuerdo’ ya que ni el Polisario ni Argelia aceptarían esta solución». El partido liderado por Belarra, a la sazón ministra de Derechos Sociales, insiste en celebrar una consulta auspiciada por la ONU para que los saharauis decidan libremente su determinación.

Toda solución al conflicto debe pasar por el diálogo y el respeto a la voluntad democrática del pueblo saharaui. Seguiré trabajando en eso. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) March 18, 2022

La vicepresidenta segunda reaccionó a la carta de Sánchez mediante un mensaje en Twitter, una respuesta clara contra el presidente. «Reafirmo mi compromiso con la defensa del pueblo saharaui y con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», escribió Díaz. «Toda solución al conflicto debe pasar por el diálogo y el respeto a la voluntad democrática del pueblo saharaui. Seguiré trabajando en eso», subrayó.

En marzo del año pasado, el muelle canario de Arguineguín colapsó por la llegada de cientos de inmigrantes en situación irregular desde Marruecos. En aquel momento, el todavía vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, desestabilizó la coalición con los socialistas por un apoyo explícito al Frente Polisario horas antes de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , viajara a una reunión en Rabat. Declaraciones que contribuyeron a tensar más la relación diplomática de España con Marruecos.

Unidas Podemos cerró la crisis con el PSOE a los pocos días, pero nunca han renunciado a una consulta para los saharauis, de hecho está reflejada en el punto 118 del programa electora l. El partido morado ha mantenido equilibrios evitando polemizar en el Ejecutivo y desde cargos institucionales con este asunto, pero el malestar que les ha causado el cambio de postura de Sánchez les ha hecho reaccionar hoy. El pasado junio, la responsable de Internacional, Idoia Villanueva acusó a Marruecos de «chantaje» y de «presionar» a España y volvió a defender el referéndum para el Sáhara.