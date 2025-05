Muere una turista en Marbella tras caer desde un noveno piso cuando se hacía selfis

Una turista noruega de 24 años murió el pasado viernes en Marbella al caer de una novena planta cuando se hacía selfis en el balcón , según informa Diario Sur . La investigación policial apunta claramente a un accidente: la hipótesis es que perdió el equilibrio y cayó al vacío mientras se hacía fotos y vídeos.

La primera llamada al 112 se produjo a las 20.15 horas y, aunque se movilizó un importante operativo del sistema adaluz de emergencias, los sanitarios no pudieron hacer nada por su vida. La joven murió en el acto a causa de los múltiples traumatismos producidos contra el suelo. La chica yacía sobre la acera de la calle Padre José Vera, una perpendicular a la avenida del Duque de Ahumada, en pleno centro de Marbella. Alguien tapó el cadáver para evitar que se tomaran fotos . «Había mucha gente en la calle a esa hora. Es un milagro que no cayera encima de alguien», cuentan algunos comerciantes de la zona. Afortunadamente no hubo más víctimas .

La vivienda donde tuvo lugar el accidente es un ático ubicado frente al puerto deportivo y el Real Club Marítimo de Marbella. Según las fuentes consultadas por Diario Sur, el domicilio pertenece a un matrimonio noruego con un bebé que la joven había conocido durante sus vacaciones en la ciudad. Esa tarde estuvieron almorzando juntos y ellos la invitaron a su casa a tomar una copa.

Según las primeras indagaciones, la pareja entró a una habitación interior para dormir al bebé y la joven aprovechó para salir al balcón a fumar y hacerse algunas fotos y vídeos, como evidencian sus últimas publicaciones en Instagram . Por eso, cuando cayó al vacío desde el balcón, el matrimonio ni siquiera se percató de ello.

