La consolidación de la alianza entre Gobierno y Bildu dispara la bronca en el debate de Presupuestos Casado advierte de que las nuevas cuentas nacen «muertas» y acusa a Montero de «mendigar» el apoyo de Otegi y Vox dibuja las cuentas como «una traición sin paliativos a las víctimas de ETA» Pedro Sánchez se va del Congreso y no se queda a escuchar a la oposición. Montero dice que los PGE son un «antídoto» contra populismos tras pactarlos con Podemos, ERC y Bildu

El debate de enmiendas a la totalidad de los nuevos Presupuestos deja un durísimo encontronazo entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente del PP, Pablo Casado, sobre la credibilidad de los Presupuestos, o mejor dicho la falta de ella, y en el que la renovación de la alianza entre Gobierno y EH Bildu ha sido otro importante vector de la bronca parlamentaria.

Durante casi dos horas, de las que Montero ha hablado el doble de tiempo que Casado, ambos han dibujado dos visiones contrapuestas de las nuevas cuentas. La ministra de Hacienda defendía que los Presupuestos serán los «de la recuperación»; el presidente del PP, aseguraba que traerán la »ruina«. La primera decía que las cuentas eran »ajustadas« y »prudentes«; el segundo replicaba que nacían »muertos«, »desfasados« y que no eran »creíbles«. Casado acusaba al Gobierno de »intentar ocultar« parados y Montero le imputaba el uso de datos falsos.

Durante su primera intervención, la ministra de Hacienda había sacado pecho de que los nuevos Presupuestos cuenten con el mayor techo de gasto de la historia aunque ésta es una de las cuestiones que más compromete su credibilidad dada la debilidad de la recuperación económica advertida por la mayoría de los organismos nacionales e internacionales.

De hecho, y a pesar de realizar un discurso triunfalista en el que no ha ahorrado grandes calificativos a las nuevas cuentas (de «extraordinarios» a «indispensables»), la ministra ha tenido que reconocer que el contexto es «volátil». Pero ha insistido en mantener las previsiones contenidas en los nuevos Presupuestos asegurando que esa volatilidad no implica que el Gobierno no tenga un rumbo «bien definido».

Esta posición desató las críticas de Casado quien advirtió que las nuevas cuentas «han quedado desfasadas». «No son creíbles», ha reprochó el líder de la oposición con dureza. «Ustedes recaudan mas porque los españoles se empobrecen más con impuestos y con inflación», ha cargado el presidente del PP, acusando a Montero de «intentar ocultar que hay cuatro millones de parados en España» y asegurando que la «incompetencia» del Gobierno es la culpable del «problema de abastecimiento gasístico» que tiene nuestro país.

En este línea, volvió a insistir en que el PP tendrá que «rescatar a España» tras la «ruina» a la que, a su juicio, Sánchez está llevando al país. «Estos Presupuestos están para devolver», ha subrayado, haciendo hincapié en que también son «tremendamente insensibles» porque suponen un «sablazo» para las clases medias y trabajadoras «como siempre» hace la izquierda.

Para Casado, Pedro Sánchez no presenta un programa propio de reformas sino que se dedica a hacer contrarreformas al Partido Popular y frente a todo ello ha defendido su proyecto como «alternativa». Pero el jefe del Ejecutivo no ha podido escucharle porque no se ha quedado a escuchar a los representantes de la oposición. Casado, lo ha criticado varias veces durante su intervención tildando al líder socialista de «presidente ausente» y recordándole que cuando estaba en la oposición exigía al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que defendiera las cuentas del Ejecutivo.

La tensión, no obstante, subió cuando la ministra de Hacienda echó en cara del líder popular que su enmienda a la totalidad hablara de «pistoleo fiscal». «¿Cómo tienen la desfachatez de hablarnos de pistolas cuando han estado mendigando el acuerdo de EH Bildu?», cargó Casado, recordando que Arnaldo Otegi señaló a sus militantes que apoyaría las nuevas cuentas si permitían liberar a 200 presos etarras.

La ministra no se arrugó y realizó un nuevo ejercicio de blanqueamiento de este grupo asegurando que todos los partidos sentados en el Congreso están legitimados políticamente porque cuentan con el respaldo de ciudadanos que creen que «defienden sus derechos».

Según Montero no existe un «chantaje» de EH Bildu o ERC al Gobierno o una «traición» de éste a los españoles sino la «prioridad» de «caminar todos juntos» y el «uso del diálogo para solucionar los problemas que están enquistados». A su juicio, son los partidos de la derecha los que tienen que cambiar de posición y abandonar su política de «tierra quemada» porque en España «sobra crispación».

Pero la bronca aún subió de tono durante el cara a cara entre Montero y el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien aseguró que las nuevas cuentas consolidan «una traición sin paliativos a las victimas de ETA». «Son extraordinariamente graves sus acusaciones y demuestran la baja catadura moral que ustedes tienen porque no se puede utilizar el dolor de las víctimas ni para obtener una pizca de rendimiento político», cargó, antes de acusar a Vox de «hipocresía» porque su líder, Santiago Abascal, no cuestionara la negociación con ETA iniciada por José María Aznar cuando militaba en el PP.

El dirigente de Vox retomó el cuerpo a cuerpo en su siguiente intervención: «este es el partido de los valientes», advirtió a la ministra. «Usted no nos va a amedrentar», continuó, echando en cara de Montero que Abascal se jugara la vida «por la democracia» y recordara que iba a la universidad con escolta «no para que le hiciera la compra como a alguno de sus compañeros» sino «mirando los bajos del vehículo cada mañana».

Ya desde el arranque del debate, Montero había defendido las alianzas de Gobierno asegurando que las nuevas cuentas son un «antídoto» contra los populismos, pese a que incorporan las exigencias de partidos de ese ámbito como Unidas Podemos, ERC o EH Bildu .

La sesión ha arrancado a las doce de la mañana con la defensa de las nuevas cuentas por parte de la ministra María Jesús Montero , frente a los vetos presentados por PP, Vox, Ciudadanos y otros cuatro partidos.

El debate de totalidad a las nuevas cuentas durará dos días y el proyecto sorteará el trámite gracias a los acuerdos alcanzados por el Gobierno con Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y el PNV , aunque aún necesitarán superar varios trámites y negociaciones para ser aprobados en el último pleno de diciembre.