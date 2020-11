La reunión de ayer con el Patronato del Centro Memorial - EFE

Moncloa tensa aún más su relación con las víctimas de ETA La AVT no se cree el «error» en la agenda de Sánchez: «La impresión que me da es que el presidente del Gobierno no sabe ni con quién se reúne. Que no sepan distinguir esto me parece muy grave»