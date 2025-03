Moncloa borra tres másteres falsos del currículum de Yolanda Díaz

Hasta las 8.28 horas del 30 de abril, la ahora tercera vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , contaba en su currículum en la página web oficial de La Moncloa con una licenciatura en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y tres másteres: uno en Recursos Humanos, otro en Relaciones Laborales y otro en Urbanismo.

Después de ese día, en la misma página web, Díaz sigue contando con la licenciatura, pero no así con los tres másteres. En su lugar, aparece un curso superior y de posgrado en Relaciones Laborales; Derecho Urbanístico y Ordenación Territorial y Recursos Humanos; y una formación complementaria en Seguridad Social, contratación laboral, administración y poder político y sobre género.

Estos cambios en el CV han podido ser comprobados a través de la herramienta informática 'wayback machine ', que permite observar los cambios y modificaciones que ha sufrido una página web.

Desde el Ministerio que dirige Díaz aseguran que «se trataba de un error, que la información siempre estuvo correcta en el Ministerio y en Transparencia», y que cuando se percataron de este cambio solventaron el «error». El tuitero Carles Enric preguntó al Portal de Transparencia por la formación de Díaz. Transparencia contestó con la información del Ministerio de Trabajo, que no coincidía con la que figuraba en Moncloa. Es tras esa solicitud a Transparencia cuando en Trabajo hicieron la solicitud para modificar la información.

Confirmado la Moncloa. URGENTE



El Gobierno acaba de cambiar el CV falso de la Ministra Yolanda Diaz de la web de la Moncloa, confirmando la falsificación existente en documento público hasta nuestra denuncia.



Han quitado los 3 masters. Aquí las dos versiones de hoy pic.twitter.com/hcAGz0gLJt — Carles Enric (@carlesenric) June 18, 2021

Pero en la misma página web de Moncloa donde se ha ejecutado la 'limpieza' de los tres másteres, si se lee en la versión en inglés, continúan estando estos estudios.

Desde la comunicación de la secretaría de Estado, aseguran que el ministerio de Trabajo recibió recientemente una comunicación del Portal de Transparencia «advirtiendo de una discordancia entre la página web de Moncloa y la información, existente en otras páginas oficiales», sobre el ministerio de Trabajo y Economía Social relativa al CV de su titular. «Ante esta diferencia, el ministerio de Trabajo solicitó a la secretaría de estado de Comunicacion unificar el currículum para que conste de igual forma en todas las páginas oficiales. La ministra ha cursado esos estudios, y otros después de licenciarse, y los puede acreditar. Su denominación era la habitual hace años para indicar que eran estudios de especialización posteriores a la licenciatura (postgrado)», señalan.

El último caso más sonado de errores en los CV y de másteres falsos ha sido el de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, quien incluyó un máster en su currículum que se demostró que no había cursado.

Pero no el único. El secretario de Organización de Podemos en Galicia, Juan Merlo, dimitió después de que saliera a la luz que no era ingeniero, como escribía en su CV, sino que en realidad no había finalizado dichos estudios.