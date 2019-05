Miles de votantes de Cs, PSC y PP en Gerona, sin partido el 26-M La presión separatista impide a los constitucionalistas presentar sus listas

En las elecciones municipales de 2015, los ciudadanos de la provincia de Gerona eligieron a sus 1.927 representantes locales o concejales de los 221 municipios. De aquellos, las listas independentistas (Convergència, ahora Junts per Catalunya, ERC y la CUP) consiguieron 1.476 actas distribuidas por todos los ayuntamientos. La cita del próximo 26 de mayo no augura un resultado mejor para el PSC, el PP y Cs, formaciones que hace cuatro años se quedaron en el 18,05 por ciento de apoyo en voto conjunto en toda la provincia gerundense. La cifra queda lejos del 29,25 por ciento que estas tres listas sumaron en las elecciones de hace ahora poco más de dos semanas, y que subió hasta el 32,05 por ciento si se suma a Vox.

En cualquier caso, la presión del nacionalismo catalán en la provincia de Gerona queda en evidencia, no tanto por los resultados electorales, sino por un parámetro previo: la imposibilidad fáctica de que los ciudadanos voten a listas de los partidos constitucionalistas en gran parte de la provincia en las elecciones municipales. En cuatro años, incluso sumando a Vox, las listas de los partidos constitucionalistas en Gerona se han reducido, pasando de las 192, presentadas en 2015, a las 174, para la cita del próximo 26 de mayo. El PP, por ejemplo, se presenta en 30 municipios de los 221, cuando hace cuatro años lo hizo en 70 localidades.

De esta manera, miles de votos de ciudadanos que quieren apostar por alguna de las cuatro grandes formaciones que defienden la Constitución se pierden, dejando un panorama sesgado y dando la sensación de que hay poblaciones en las que, aparentemente, no existen personas no independentistas o todos son partidarios de una sola idea política.

Teniendo en cuenta que de los 221 municipios de Gerona en 78 no habrá presencia de una sola lista constitucionalista -tal y como avanzó recientemente El Periódico- y extrapolando los datos de las últimas elecciones generales, el constitucionalismo se dejará por el camino miles de votos el próximo 26-M.

Este sería el caso de Bescanó, Porqueras, San Juan de las Abadesas, San Juan de les Fonts, Portbou, Ribas de Freser o, por ejemplo, Vall de Bas. Todos son municipios de menos de 5.000 habitantes. Pero en estas localidades, las formaciones constitucionalistas llegaron, en algunos casos como en Portbou, al 44,26 por ciento del voto el pasado 28-A. En la cita de dentro de doce días ese voto se esfumará. Como también ocurrirá en Alp, Llivia, Puerto de la Selva...

La situación de auténtica anomalía democrática hará que en 31 localidades no solo no habrá una lista de alguna de las formaciones que apuesta por la convivencia y la defensa de la Constitución sino que, en la práctica, no se celebrarán elecciones. En 16 municipios de Gerona sus habitantes solo podrán escoger una lista, la de Junts; en otros 14, la lista única será de ERC; y en otra localidad, Verges, el próximo alcalde será de la CUP, sí o sí.

El caso paradigmático se dará en Vilamalla. En este pueblo de poco más de 1.000 habitantes y a menos de seis kilómetros de Figueras -la segunda ciudad más importante de la provincia-, la lista más votada el 28-A fue la de Cs y el constitucionalismo obtuvo el 52,01 por ciento de los votos. Sin embargo, sus ciudadanos, el próximo 26-M, solo podrán coger una papeleta en el colegio electoral, la de Junts, formación que en las generales quedó cuarta. De hecho, el Ayuntamiento ya está gobernado por CiU con una mayoría más que holgada: nueve concejales de nueve posibles.

El partido que más listas electorales presenta en la cita municipal en la provincia de Gerona es Junts, con 184 (199 en 2015); seguido de ERC, 178 (155); PSC, 114 (112); CUP, 40 (35); PP, 30 (70); Cs, 25 (10) y Vox, 5 (0).

Con estos mimbres, los partidos constitucionalistas se presentan a las próximas elecciones locales en Cataluña. «No quiero dramatizarlo, pero ir en la lista del PSC te marca en algunas poblaciones», indica Marc Lamuà, diputado del PSC por Gerona, quien reconoce, en declaraciones a ABC, que «hay un voto constitucionalista que se pierde», aunque advierte de que «la situación no es nueva, solo que ahora, desde 2017, se ha agravado».

También es del mismo parecer Dani Serrano, secretario general del PP catalán. «No sé si la palabra es miedo, pero los militantes y simpatizantes del PP en algunas poblaciones de Gerona tienen temor», asegura, para añadir: «No todo el mundo quiere poner su empleo y su familia ante la posibilidad de que sean amedrentados».

Héctor Amelló, candidato de Cs en Figueras, cree que la solución solo puede ser a largo plazo. Y anima a «los valientes» que dan el paso, pues hacerlo solo les asegura «situaciones incómodas», «insultos» y «amenazas».

Como explica Lamuà, «no es tan sencillo como parece tener listas en todas las poblaciones, ni siquiera cuando uno cuenta con bolsas de votos».