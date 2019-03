El método Tezanos: una muestra sesgada y preguntas teledirigidas Los datos del CIS llevan meses generando polémica por presentar unos datos favorables al PSOE. En el último barómetro aparecen dos cuestiones para entender este desvío

El recuerdo de voto

En las elecciones generales del 26 de junio estos fueron los resultados. PP 33,03% de los votos, PSOE 22,6%, Unidos Podemos 21,10% y Ciudadanos un 13,05%. En el barómetro del CIS publicado ayer solo un 18,7% de votantes declara que votó al PP en los últimos comicios, Unidos Podemos al 11,6% y Ciudadanos un 8%. En cambio lo que se denomina como recuerdo de voto se sitúa en el caso del PSOE en un 23,9%. La muestra del sondeo tiene un sesgo claramente desfavorable para todos los competidores de los socialistas. Y solo se ajusta, con sesgo alcista, a los electores socialistas. Este tipo de cuestiones se producen porque el encuestado quiera omitir su voto pero también porque la muestra tenga ese sesgo porque se trata de encuestas en domicilio.

Estos sesgos se corrigen con la denominada «cocina». Desde que es presidente del CIS José Félix Tezanos ha cambiado en varias ocasiones de método, pero finalmente ha optado por ofrecer los datos brutos, sin corregir desajustes, arrastrando el error de la muestra a la intención directa de voto. Y al no realizarse una estimación mediante una «cocina» previa, se arrastra también a lo que Tezanos presenta como el voto directo sobre el censo. No es una estimación y no puede compararse con el histórico de estimación que ofrecía el CIS.

Preguntas gubernamentales

Viene siendo habitual que Tezanos utilice las preguntas de cada barómetro del CIS para ir testando la acción del Gobierno. Una forma de redactar las preguntas que predispone la respuesta o contiene en sí misma una valoración. El barómetro de enero alcanzó máximos cuando se preguntó si respecto a Cataluña se apostaba por «el diálogo y la negociación», «el diálogo y el cumplimiento de la ley» o la «política de mano dura». Todo confeccionado para sustentar el relato del Gobierno.

Este mes tampoco decepcionó al incluir preguntas sobre la Agenda 2030 y el 8-M. Pero lo más tendencioso es que Tezanos pregunta sobre los Presupuestos mencionando solo medidas positivas de aumento de gasto de los mismos. Una serie de preguntas coronada así: «De todos los partidos políticos, ¿quién le merece a Ud. más confianza por lo que está haciendo o proponiendo sobre los PGE?