Marruecos aprobará hoy la nueva delimitación de sus aguas que afecta a Canarias

El Reino de Marruecos continúa con su afán expansionista que pretende ampliar su frontera marítima. Este miércoles será cuando el Parlamento marroquí celebre en pleno la votación con la que aprobarán las leyes 37.17 y 38.17 para crear su ZEE -Zona Económica Exclusiva- dentro de la cual, estarán las Islas Canarias. Pero es que esta decisión que ha tomado el reino alauí no está tomada a la ligera. Las 350 millas a las que aspiran ampliar su frontera pueden llevarlos a reclamar, al igual que lo hace España, la propiedad de los recursos naturales de Tropic , que hoy día es como la isla del tesoro del Océano Atlántico.

Tropic es un monte submarino que salió a la luz en 2017, y alberga las mayores reservas conocidas de varios minerales -como el telurio o el cobalto- que serán claves en la revolución verde que se espera que venga, imprescindibles para fabricar coches eléctricos o paneles solares. Ya el pasado 16 de diciembre se acordó desde Rabat, por unanimidad, esta intención de delimitar las aguas marroquíes y expandirlas, unilateralmente, hasta el archipiélago. Pero ante el silencio del gobierno central de España, el país magrebí se mantiene su pulso diplomático por el cual, considera, están en su derecho de reclamar un territorio que, realmente, no les pertenece.

Según las Naciones Unidas, si bien es verdad que los países pueden delimitar sus aguas hasta 350 millas de la costa -como hace Marruecos-, en caso de que haya otro país afectado, en este caso España, esta debe ir condicionada a un «acuerdo mutuo» en una negociación que no ha ocurrido. Por ello, el pleno marroquí se produce a dos días de que la nueva ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya , visite el país árabe para estrenarse como jefa de la diplomacia en España. Desde el Ministerio de Exteriores de Marruecos se ha repetido en varias ocasiones que «pueden surgir conflictos» con países vecinos, pero que ambos países mantienen «excelentes relaciones bilaterales» y que están dispuestos a negociar «bajo el marco del diálogo» la cogestión y coexplotación de «recursos situados bajo el mar».

Sin embargo, la expansión que tiene planeada Rabat carece de legalidad porque, a vistas de las Naciones Unidas, el Sáhara Occidental no le pertenece y, por ende, sus aguas tampoco . Pero esto no ha sido motivo para que el reino alauí viera truncada su carrera por el telurio. Este miércoles votarán para expandir sus aguas para, así, poder explotar unos recursos minerales que no pertenecen a la plataforma del continente africano, sino a la prolongación geológica de las Islas Canarias bajo el mar.