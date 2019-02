María Jesús Montero: mucho más que una ministra De forma no oficial Ferraz ha deslizado su nombre de cara a la sucesión de Susana Díaz en el PSOE andaluz

Víctor Ruiz de Almirón

Una ministra de Hacienda que no logra aprobar el proyecto de Presupuestos no tiene apenas precedentes. Lo normal podría pensarse es que alguien quien fracasa en su principal tarea es un cadáver político. Pero en este Gobierno que ha achicharrado ministros a ritmos acelerados la ministra Montero es probablemente el único miembro del Ejecutivo que ha mejorado su posición política.

«Ha estado fantástica». Es lo único que ha dicho Pedro Sánchez en estos dos días de calculado silencio con el que ha seguido el debate de Presupuestos. «Para nosotros no es ninguna sorpresa», cuenta una diputada andaluza. Su figura ha destacado estos días por asumir un discurso netamente político en este debate. Y ha recibido el aplauso unánime de la bancada socialista. Sin obviar que el Gobierno no ha destacado estos meses por sus dotes para la comunicación.

Todo el mundo en el partido le ve en posiciones mucho mayores a las que ocupa ahora. No solo en el Gobierno. De forma no oficial Ferraz ha deslizado su nombre de cara a la sucesión de Susana Díaz en el PSOE andaluz. Algo que ella se ha esforzado en negar en público. Este Gobierno tiene las horas contadas, pero Montero no.