Presupuestos Los nacionalistas no se achantan: o hay más cesiones o habrá elecciones El PDECat reclama más gestos a Pedro Sánchez y elevar el debate independentista a un foro de diálogo con todos los partidos políticos

Día a día el presidente del Ejecutivo comprueba por qué los cargos socialistas con experiencia de gobierno le advertían que no se puede dirigir un país con solo 84 diputados y pactando con los independentistas. Ayer no fue una excepción. Sus socios catalanes volvieron a demostrar que ni juegan a la chica ni se dejan achantar por órdagos, después de que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, advirtiera de que si no se aprueban los nuevos Presupuestos, habrá elecciones. La ministra intentó agitar el miedo a la derecha después de que ABC publicara este lunes una encuesta que atribuye a PP, Cs y Vox la mayoría absoluta del Congreso si hoy se celebraran unos comicios.

Los nacionalistas tienen mucho que perder con esta aritmética ya que dejarían de ser indispensables en la negociación y perderían toda oportunidad de obtener contrapartidas. Pero también son conscientes de que Sánchez es el primero que no quiere abandonar La Moncloa, así que no picaron el anzuelo y volvieron a demostrar que la estabilidad del Gobierno pende de un pulso constante con sus socios. El PDECat devolvió la pelota a la ministra socialista con toda tranquilidad, advirtiéndole que la aprobación de las cuentas no está en sus manos ni en las de ERC sino en las de Sánchez. Y si quiere que se tramiten, tiene dos exigencias que cumplir: definir un marco de diálogo institucional Generalitat-Gobierno y abrir un nuevo canal de negociación «entre partidos a nivel del conjunto del Estado».

Según Ferran Bel, no es necesario que llegue a celebrarse ninguna reunión de manera inmediata pero sí que se alcance un acuerdo sobre «cómo se deben configurar» estos espacios, se inicien los trabajos y se pongan «propuestas encima de la mesa». En resumen, aceptar que la propuesta independentista gane oficialidad y espacio en el debate nacional. Y esto solo para permitir que los Presupuestos se tramiten porque la aprobación final requerirá nuevas exigencias que Bel ayer no quiso detallar. Además, se permitió dar ánimos a Sánchez: «Todavía tiene tiempo», «estamos en mejor situación que hace un par de semanas», dijo ante la prensa presente en el Congreso. Incluso reconoció el esfuerzo del presidente socialista dadas las dos reuniones celebradas entre Moncloa y la Generalitat en los últimos meses. «No era habitual», encomió. Pero acto seguido insistió en que los Presupuestos «no se salvan con una reunión de un día», insistiendo en que sin esos nuevos espacios de diálogo «no habrá tramitación». Y si el Gobierno aún confiaba en poder presionar a su socio, Bel desinfló esta opción al subrayar que su grupo ya cuenta con que si no se aprueban las cuentas habrá elecciones. «Lo anormal sería que el Gobierno siguiera con unos Presupuestos prorrogados, hechos por su oposición», azuzó.

Enmiendas a la totalidad

El próximo 8 de febrero finaliza el plazo para presentar enmiendas de totalidad, la opción que tienen los grupos para pedir que los Presupuestos se devuelvan al Gobierno y no se sigan tramitando. Fuentes de la dirección del PDECat explicaron ayer que el grupo trabaja con todos los escenarios posibles y que, por tanto, está preparando esta enmienda. No obstante, reconocieron su deseo de que Sánchez ceda y puedan apoyar las cuentas.

La amenaza de la ministra socialista tampoco logró mover la posición del PNV. El partido vasco declinó por ahora realizar declaraciones reiterándose en su posición de los últimos días. Esto es, que las transferencias de competencias al País Vasco no forman parte de la negociación de Presupuestos, que, advierten, con ellos no han comenzado. A puerta cerrada, el grupo parlamentario que dirige Aitor Esteban también se muestra deseoso de aprobar unos nuevos Presupuestos que alejen la posibilidad de elecciones. Pero insiste en que las negociaciones deben resultar satisfactorias y tener la agenda vasca como eje. Fundamentalmente, el grupo vasco espera que el Gobierno le conceda nuevas inversiones y la cobertura de necesidades actuales de la comunidad.

Podemos, con la ministra

Ante este panorama, Podemos se posicionó al lado de Montero reconociendo que sin cuentas no puede haber estabilidad política. La portavoz adjunta del grupo, Ione Belarra, consideró «sensata» la «reflexión» de la ministra de Hacienda y subrayó que los nuevos Presupuestos son «la herramienta fundamental para la gobernabilidad del país». Incidió, además, en que sin ellos no hay «alternativa al PP». Belarra, no obstante, no da nada por perdido y advirtió que su grupo no solo se ha dejado «la piel» para que las cuentas se aprueben sino que lo seguirá haciendo «para evitar que vengan los tres hijos de Aznar», incidió, en referencia a unas elecciones. El PSOE, no obstante, cuenta con un as en la manga. Los presupuestos que necesita aprobar la Generalitat. El PSC ha advertido que solo negociará si las cuentas del Estado son aprobadas en el Congreso.

Fuentes gubernamentales negaban ayer a ABC que Montero buscase «una respuesta» con sus declaraciones y remarcaron que el que haya elecciones es solo «una posibilidad». Según mantienen desde Moncloa, la ministra de Hacienda se limitó a repetir «una reflexión» ya hecha por el propio Sánchez en otras ocasiones». «Habrá elecciones en 2.019 o en 2.020, no hay más» remataron.

Por su parte, el portavoz económico de Cs en el Congreso, Toni Roldán, tampoco mostró sorpresa alguna por el ultimátum lanzado por Montero y apuntó que su formación lleva advirtiendo desde el primer día tras la moción de censura de que «la aritmética parlamentaria no funciona». El diputado naranja tachó de «irresponsable» tratar de sacar adelante las cuentas estatales dependiendo de Puigdemont y de Torray dejando el rumbo de la economía nacional en manos de Podemos, «con hasta siete subidas de impuestos».