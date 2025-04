Luis María Anson: «Manglano fue un gran juanista»

En 25 años, Luis María Anson, exdirector de ABC, ha pisado dos veces este diario. Una para conversar con Juan Luis Cebrián en los Diálogos de ABC y la segunda anoche, en la presentación del libro de los periodistas Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote, ‘El jefe de los Espías’, sobre el teniente coronel, y director del Cesid Emilio Alonso Manglano. « Este es un libro magnífico, donde los autores han escudriñado la ideología real y profunda de Manglano . Esa ideología yo la conozco por razones de lo que ha sido mi vida con la política y Manglano defendió siempre una monarquía liberal como la danesa», recordó ayer Anson.

El papel de Manglano en la construcción de la emergente democracia española con el fin de la dictadura fue esencial, pero sobre todo Anson recordó la gran lealtad que tuvo el exjefe del CESID con don Juan. «Manglano fue un gran juanista.

Mantuvo con Don Juan una lealtad que luego la mantuvo con Don Juan Carlos». No fueron tiempos fáciles los de Manglano como jefe de los espías’, apuntó Anson. Tiempos de guerra fría, KGB, Mao Tse Tung en China. «Fernández-Miranda y Javier Chicote han escrito un libro excelente. Yo he rechazado siempre el chismorreo social y político pero este libro no es un libro de anécdotas , es un libro de categorías y yo creo que hay reflexiones muy profundas y que están recogidas, en algunas cosas muy negativas para Manglano, y en otras coas muy positivas», aseguró Anson, augurando un «gran éxito» al libro.