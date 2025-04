Juan Luis Cebrián:«En todos los estados hay cloacas»

El papel de la cabeza de los servicios secretos es complicado, pero en su mayor parte cumplen con un objetivo, prestar servicio a su país. Y para Juan Luis Cebrián , exdirector de ‘El País’, es lo que hizo Emilio Alonso Manglano en todos sus años como jefe del CESID. «Era un profesional admirable, un profesional que defendió al Estado a través de los servicios secretos», recordó ayer Cebrián en la presentación de ‘El jefe de los Espías’ en la sede del Diario ABC . Aunque, apuntó que «todos tenemos lados oscuros ».

Cebrián, quien tuvo un papel primordial en los años de la Transición, también lo tiene en el libro. Un comando militar quiso asesinarle y Manglano lo sabía. «Él me avisó de que tuviera cuidado con los militares. Pero no tenía por qué avisarme », recordó el exdirector de ‘El País’. No le extrañó que le advirtiera del peligro que corría. «En esos años no se leía en los cuarteles ‘El País’ y una parte del Ejército era totalmente franquista», rememoró.

«El libro pone de relieve los traumas de la Transición . Los más de 800 asesinatos de ETA, los ataques de la extrema derecha. De esa época hay muchos traumas y dificultades», apuntó Cebrián, quien quiso poner énfasis en la relación entre Manglano y Sabino Fernández Campo. Fue el jefe de la Casa del Rey hasta 1993: «el libro recoge muy bien estas conversaciones que apuntó Manglano en sus diarios». Una parte importante en la historia de España que queda ya para la memoria democrática en el libro ‘El jefe de los Espías’.