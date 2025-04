Pilar Llop, una jueza experta en violencia de género con la vista puesta en sustituir a Ayuso en Madrid

Cuando saltó el nombre de Pilar Llop (Madrid, 1973) como nueva ministra de Justicia, muchas miradas se volvieron rápidamente hacia la Comunidad de Madrid, donde empezó su fulgurante carrera política de la mano de Ángel Gabilondo, en el año 2015, como diputada autonómica.

No le sobran méritos a la todavía presidenta del Senado para ocupar esta cartera, pero Madrid es la plaza que ha hundido al sanchismo y es necesario reconquistar. De hecho, si Ayuso no hubiera convocado tan inesperadamente las elecciones, sin dar tiempo para asentar un candidato, el PSOE podría haberla presentado . Pero no fue así y volvió a formar parte de la lista de Gabilondo. La última vez que volvió al lugar donde se inició en política fue en la última sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso.

La plataforma para su lanzamiento podría ser el Ministerio de Justicia , que no le es desconocido, ya que ella es juez, y al que llega una vez despejado el camino de los indultos a los condenados por el ‘procés’, que le podrían haber estigmatizado para futuros cargos políticos. Uno de sus retos será la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Defensa de la mujer

Sin carné del PSOE, ha escalado a cargos importantes dentro de la Administración socialista. De la Asamblea de Madrid saltó en julio de 2018 a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Responsabilidad que ejerció hasta que en diciembre de 2019 Pedro Sánchez la eligió para ocupar uno de los cargos más importantes dentro de la estructura del Estado , la presidencia del Senado. Meses antes, en julio, fue designada senadora autonómica. Una señal evidente de que el presidente del Gobierno ya tenía puesta su mirada en ella para misiones mayores.

Su mandato en la Cámara Alta se ha caracterizado por un perfil bajo, pero con gran firmeza en el día a día del Pleno. Su compromiso y su lucha en defensa de la mujer le llevó a plantear realizar un minuto de silencio en cada sesión plenaria por las víctimas de violencia de género, que se han producido entre pleno y pleno.

Su trayectoria profesional encaja a la perfección con el perfil que Sánchez necesitaba para hacerse cargo de la cartera de Justicia. Licenciada en Derecho y especialista en traducción jurídica y en violencia de género accedió a la carrera judicial en 1999.

La amplia formación jurídica se ve complementada con el conocimiento de varios idiomas: inglés, alemán, francés y búlgaro. Además, Llop ha compatibilizado su labor como juez con la de consultora internaciona . También ha trabajado para la Comisión Europea, encargada de asuntos de justicia, derechos humanos y ONG, así como en diversos proyectos internacionales dentro de la Unión Europea.

Llop está casada y es madre de una hija y una gran aficcionada al arte.