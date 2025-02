Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza: «Lo que pretende el Gobierno es un doble robo a los ayuntamientos»

Tras 16 años de gobiernos de izquierdas -12 del socialista Belloch y cuatro de la marca local de Podemos-, tras las elecciones municipales del año pasado la alcaldía de Zaragoza volvió a ser ocupada por el PP, con Jorge Azcón . Fue investido en coalición con Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox. Azcón es también el portavoz del Partido Popular en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Ha promovido el multicolor frente de alcaldes contra el plan del Gobierno para hacerse con los ahorros de los ayuntamientos en plena crisis del coronavirus.

–La «rebelión de los alcaldes», ¿condena definitivamente al fracaso el intento del Gobierno para hacerse con los ahorros de los ayuntamientos?

–Alcaldes nueve partidos políticos tan distintos como el PP, el BNG, el PNV, ERC, Cs, Podemos, Coalición Canaria, Compromís y el PDECat hemos dicho rotundamente no a ese plan de Gobierno. Parece evidente que el decreto no va a ser convalidado en el Congreso.

–¿Cabe un acuerdo alternativo?

–Es lo que pedimos los alcaldes que nos hemos movilizado, y así se lo he trasladado a la ministra de Hacienda en una conversación que mantuve el jueves. La ministra me contestó que solo se reunirá con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), no con los alcaldes que hemos tomado la iniciativa. Así que voy a urgir al presidente de la FEMP, Abel Caballero, a que rápidamente fije día y hora para que mantengamos esa reunión con la ministra.

–¿Reunión de urgencia?

–Así debería ser, no hay tiempo que perder ante la grave crisis que ha desatado el coronavirus. El Gobierno debe negociar otro acuerdo ya, sin esperar a darse la bofetada en el Congreso con la desaprobación de su decreto. Las mascarillas ya llegaron tarde a los hospitales, que no llegue tarde la ayuda a los ciudadanos, a los servicios sociales municipales y a las políticas locales de apoyo socioeconómico. Baste un dato como ejemplo: en Zaragoza, por la crisis del Covid, las solicitudes vecinales de ayudas de urgente necesidad, para cubrir necesidades básicas, se han incrementaod un 137% respecto al año pasado.

–El presidente de la FEMP, Abel Caballero (PSOE), ha criticado esa «rebelión de alcaldes» en la que usted ha tenido un especial protagonismo...

–La posición de Abel Caballero en este asunto es insostenible, por muchos motivos. Primero, por haber roto el consenso con el que siempre se adoptaban los acuerdos en el seno de la FEMP. Segundo, lo ha hecho utilizando su voto de calidad de presidente, porque el PSOEse quedó solo en la Ejecutiva de la FEMP cuando tocó votar esta propuesta, ningún otro partido la apoyó. Tercero, porque eso significa que no ha habido un acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda, sino entre el PSOE del Gobierno y el PSOE de la FEMP, dejando de lado los auténticos intereses de los ayuntamientos y de sus vecinos. Y, en cuarto lugar, porque Abel Caballero ha traicionado el acuerdo que durante el confinamiento pactamos en el seno de la FEMP.

–¿En qué se parecía ese acuerdo interno y el actual plan de Hacienda?

–El documento que acordamos defendía que los ayuntamientos pudieran usar libremente sus ahorros, sus remanentes, en aquello que consideraran prioritario ante la crisis a la que nos enfrentamos. Y, además, que el Gobierno inyectara este año entre todos los ayuntamientos 5.000 millones de euros para ayudarnos ante el aumento del gasto y el hundimiento de los ingresos. Y resulta que lo que ha hecho el Ministerio, con el respaldo del PSOE de la FEMP, es liarlo todo, mezclar los remanentes con el fondo para los ayuntamientos, pretender confiscar los ahorros municipales y usarlo como coartada para que solo aquellos que entreguen sus remanentes al Gobierno puedan beneficiarse del reparto de esos 5.000 millones en ayudas, que encima no llegarán este año sino en dos ejercicios. Evidentemente, esto no encaja en absoluto con lo que habíamos pactado en el seno de la FEMP, y Abel Caballero lo sabe muy bien.

–Pero Abel Caballero defiende con entusiasmo la fórmula del Gobierno...

–Porque ha preferido tragarse el sapo que le han mandado sus compañeros de partido desde el Ministerio de Hacienda en vez de defender lo que semanas antes habíamos pactado en la FEMP los representantes municipales. Y, además de tragarse ese sapo, está haciendo de pregonero de eso en lo que él no cree y que va en contra de los intereses de los ayuntamientos y de sus vecinos.

–¿Tan perjudicial es esa fórmula?

–La propuesta del Ministerio es un absoluto desastre, tremendamente injusta e incoherente. Pretende un doble robo: por un lado, quedarse con los remanentes de los ayuntamientos que, con esfuerzo y rigor, han logrado ahorrar; y, por otro, a los ayuntamientos que están económicamente mal y sin ahorros, el Ministerio les hurta lo que les tocaría en el fondo de 5.000 millones, porque solo quiere repartirlo entre los que tengan remanentes y se los cedan al Gobierno. Así que el Ayuntamiento de Zaragoza, como tras 16 años de gobiernos de izquierdas no tiene ahorros y es el más endeudado del país, no recibirá ni un euro de esos 5.000 millones. Es un botón de muestra de la enorme injusticia que el Gobierno pretende consumar. ¿Acaso los zaragozanos o los de otras ciudades en nuestra misma situación no somos españoles? ¿No hemos pagado con nuestros impuestos parte de los 5.000 millones que se van a repartir?

–¿Ve posibilidades de que el Gobierno rectifique el rumbo?

–Veo a un Gobierno tremendamente débil e instalado en una peligrosa huida hacia adelante, no solo con este asunto sino en general. El Ejecutivo de socialistas y comunistas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tiene un gravísimo problema de gobernabilidad, tanto interno como con sus socios parlamentarios, con los independentistas como parte destacada.

–¿Y cómo evitar este problema de gobernabilidad?

–No hay mayorías alternativas en el Congreso, así que a este Gobierno solo podrán echarlo las urnas.

–¿Elecciones anticipadas?

–Tampoco las veo. El Gobierno y sus socios solo se van a poner de acuerdo en aferrarse al poder, porque esa es su prioridad, su interés particular. Esa es la huida hacia adelante en la que coinciden independentistas, comunistas y socialistas: aferrarse al poder.

–¿El horizonte judicial de Podemos puede acelerar un cambio?

–Los gravísimos problemas judiciales que comprometen a Pablo Iglesias y a su partido, incluida la presunta «caja b» de financiación, evidencia lo falso que era el discurso de la regeneración del que presumieron para ocupar La Moncloa. Si Pedro Sánchez mantiene a Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros será corresponsable de las decisiones judiciales que se produzcan contra el líder de Podemos o su partido por las causas que tienen abiertas.