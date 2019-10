Iglesias valora que Sánchez «no tomará medidas excepcionales por ahora» Para Podemos lo más sensato sería «una mesa diálogo con todas las fuerzas políticas» porque, insiste Iglesias, «es muy miope pensar que el derecho puede resolver lo que no resuelvan los politicos

Gregoria Caro SEGUIR Madrid Actualizado: 16/10/2019 19:22h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha comparecido en rueda de prensa después de su reunión de una hora en La Moncloa con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para abordar la escalada de violencia independentista que está sufriendo Cataluña. Iglesias ha revelado que, por ahora, no cree que Sánchez vaya a «apostar por vías excepcionales» y coincide con Sánchez en que se está «controlando» la situación.

«Os digo mi impresión; al menos, a corto plazo, no van a apostar por vías excepciones. Pregúntele a Pedro Sánchez si va a hacer lo que le dice (Pablo) Casado o no», ha expresado el líder de Podemos, tras ser preguntado por qué medidas de seguridad valora en estos momentos el presidente del Gobierno en funciones.

Iglesias ha rechazado apoyar la Ley Nacional de Seguridad, medida que exige activar el Partido Popular, subrayando que los Mossos, la Policía y la Guardia Civil están trabajando en perfecta coordinación. Asimismo, también ha descartado de pleno reactivar el artículo 155 de la Constitución. «El 155 no servirá para solucionar un problema político», ha dicho Iglesias. «Cuando Mariano Rajoy decidió aplicarlo en lo único en lo que se tradujo fue en unas elecciones que dieron un resultado muy parecido al que ya tenían», continuó.

Para Podemos lo más sensato sería «una mesa diálogo con todas las fuerzas políticas» porque, insiste Iglesias, «es muy miope pensar que el derecho puede resolver lo que no resuelvan los politicos. Finalmente, le ha «trasladado la plena disposición de Unidas Podemos a colaborar con el Gobierno en funciones en todas la iniciativas que vayan en la dirección de la desinflamación y del diálogo».

A pesar de no cerrar filas con el PSOE, Partido Popular y Ciudadanos con la intención, explican, de no «inflamar» más la crisis territorial, fuentes de Unidas Podemos aseguraron esta mañana en el Congreso que la radicalidad vivida anoche en Barcelona y en el resto de localidades es «horrible» y que de ésta tienen «responsabilidad directa los políticos» y, sobre todo, el «bipartidismo» que durante años ha estado inactivo ante el conflicto catalán.

«Ellos que sigan en campaña, si quieren», criticó un alto dirigente del grupo confederal, respecto a las declaraciones del PSOE insistiendo en que los morados no serían leales como socios del Gobierno. «Estamos gobernando con ellos en muchos sitios y no hacemos desmadres. Es falso que no seamos de fiar», añade. Asimismo, las mismas fuentes del grupo parlamentario consideraron –antes de la reunión– que Sánchez reúne a los líderes políticos «para hacer campaña».

La equidistancia de Podemos ante las protestas independentistas arma de razones al PSOE. Las respuestas de la formación morada no casan con la postura que están en La Moncloa y en Ferraz. Menos todavía cuando Podemos mantiene como propuesta electoral un referéndum pactado para «solucionar». Los comunes, confluencia catalana dentro de Unidas Podemos, tampoco ayudan a Iglesias, después de que su portavoz parlamentario, Jaume Asens, asegurase el lunes que «trabajará» por la libertad de los políticos presos.