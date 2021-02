Iglesias dice que la Monarquía ya no es «condición de posibilidad» de la democracia antes de asistir al acto del 23-F El PP advierte que cualquier plan para debilitar la democracia «está condenado al fracaso»

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha improvisado este mediodía una rueda de prensa en una de las entradas del Congreso de los Diputados. Fuera del recinto. El mensaje, cristalino. «Creo que 40 años después es muy difícil decir que la Monarquía sea condición de posibilidad de la democracia», ha expresado. «Con toda la sensatez y el respeto institucional, desde la calma y la mesura, hay que reconocer que ese debate social existe en España», ha añadido.

Así lo ha expresado el vicepresidente y líder de Unidas Podemos (UP) minutos antes de participar en los actos de conmemoración del 40 aniversario del fracaso del golpe de Estado del 23-F. «Pensamos que se abre camino de manera inequívoca un horizonte republicano en España —ha asegurado—, y, al mismo tiempo, somos enormemente institucionales y vamos a participar en cualquier acto institucional, pero no nos vamos a callar lo que pensamos».

Al margen de esto, UP vuelve a retar al PSOE al apoyar en el Pleno del Congreso de esta tarde una proposición no de ley registrada por ERC para eliminar la inviolabilidad del Rey, así como el aforamiento de Juan Carlos I y otros miembros de la Familia Real. El PSOE, por su parte, votará en contra. Se vota el jueves. Los partidos del Gobierno vuelven a romper la unidad de voto. «Nosotros somos republicanos», ha subrayado Iglesias.

El vicepresidente ha llevado un pin en su solapa de la UMD (Unión Militar Democrática), que se disolvió en 1977, tras las primeras elecciones, cuatro años antes del golpe de Estado, porque había cumplido su misión: la democracia.

Los actos de conmemoración han tenido lugar en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso. Felipe VI y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, han pronunciado un discurso. Ambos almorzarán con la presidenta del Senado, Pilar Llop; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; el líder de la oposición, Pablo Casado, y los presidentes del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y del CGPJ, Carlos Lesmes.

Vox: «Tratan de desviar la atención»

Por su parte, el partido de Santiago Abascal considera que «no es el momento» para que el Congreso conmemore el 23-F. Ni siquiera «por muy redonda que sea la cifra». 40 años. Sin embargo, Vox sí ha participado en la jornada para «acompañar» al Rey y «recordar el papel esencial que la Monarquía representó tanto en el 23-F, como en la última intentona golpista, en octubre de 2017».

Creen que el Gobierno «solo trata de desviar la atención sobre sus responsabilidades del presente» e injuriar la Corona. El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho que su grupo será «un dique de contención» contra ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, BNG y CUP, que, a su juicio, quieren «un golpe de Estado a cámara lenta» y «destrozar la convivencia de los españoles».

También la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha advertido de que «cualquier plan que lo que busque sea debilitar la democracia estará condenado al fracaso» porque la Constitución del 78 está «plenamente vigente». Para la dirigente popular, el 23-F es un día para «reivindicar nuestra Monarquía parlamentaria, nuestro sistema democrático y nuestra Constitución» ya que lo surgió de ese día fue «más democracia y más fortaleza democrática». Además, ha querido resaltar el «papel decisivo» que jugó Don Juan Carlos para que fracasara el golpe.

En este sentido, ha lanzado una « llamada» de aviso a Sánchez y al PSOE «para que vean bien con quien están gobernando y el efecto que está teniendo en debilitar nuestra democracia plena». «España no merece que se debilite la fuerte democracia que tenemos y la Monarquía sobre la que se asienta nuestro modelo de convivencia», advirtió en alusión a los socios del Gobierno. No participaron en el acto varios de los grandes apoyos de Sánchez: ERC, EH Bildu y el PNV.

Desclasificación del material secreto

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha hecho hincapié en que el 23-F fue «un gran triunfo de la democracia sobre los golpistas que por suerte no se salieron con la suya». Además, ha cargado duramente contra los grupos independentistas por no acudir al acto. «Sigue habiendo mucha gente que no tiene que celebrar hoy nada», criticó. «Los nacionalismos no estarán hoy aquí porque aspiran a destruir la democracia de otras formas. Lo increíble es que los que no estarán hoy aquí son los socios del Gobierno de España», atizó.

Por su parte, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha considerado que a la generación actual le toca «garantizar» que la democracia no retrocede sino que avanza hacia una sociedad «más libre y más justa», advirtiendo que «hay quien está interesado en volver 40 años atrás» en alusión a Vox. Además, ha querido destacar «el peor enemigo de este Monarca no son los republicanos sino su antecesor».

«Hoy tiene una estupenda oportunidad para desmarcarse de los comportamientos de su padre y demostrar que está a favor de reformas institucionales en la Corona que garanticen democracia, control y rendición de cuentas», ha añadido. Errejón también ha reclamado la desclasificación del material secreto del 23-F porque los españoles «tienen derecho a conocer la verdad».