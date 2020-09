Nuevo roce entre los socios de Gobierno: el PSOE rechaza preguntar en el CIS por la Monarquía Podemos le resta importancia a esta discrepancia y asegura que la coalición funciona a la perfección

Juan Casillas Bayo SEGUIR Madrid Actualizado: 15/09/2020 20:02h

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no preguntará sobre la Monarquía, al menos no a instancia del Congreso de los Diputados, como pretendía Unidas Podemos. El partido de Pablo Iglesias pretendía obligar a José Félix Tezanos a cuestionar sobre la Jefatura y la forma de Estado, pero esta vez los socialistas no han entrado al trapo.

La confluencia de izquierdas había presentado una proposición no de ley para incluir preguntas sobre la Monarquía y su propuesta ha recibido críticas de un lado y de otro del espectro político. Los partidos del centro-derecha han acusado a Podemos de pretender poner el foco en la Corona para tapar sus presuntos casos de corrupción, mientras los independentistas y nacionalistas han expresado que «se queda corta» ya que, según ellos, debería plantearse directamente un referéndum entre Monarquía y república.

No obstante, lo más significativo vuelve a ser el rechazo del PSOE a respaldar la iniciativa de su socio de coalición. Como viene siendo habitual desde que se destaparon las supuestas irregularidades que afectan a Don Juan Carlos, los dos partidos del Ejecutivo votarán distinto. El PSOE ha negado soporte en estas semanas a las comisiones de investigación planteadas sobre la figura del Rey y ahora también a cuestionar sobre la Monarquía en el CIS.

Esta mañana era la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, quien confirmaba que no respaldarán la iniciativa al ser el CIS un organismo que «actúa con independencia y con criterios científicos». Eso sí, informó de que la decisión se le había trasladado previamente a Podemos y que era algo que estaba ya hablado entre ambos.

Una posición similar a la expresada por Pablo Echenique, que ha restado importancia a este nuevo desencuentro y ha subrayado que para que la coalición funcione «no hace falta estar de acuerdo en todo». «El PSOE es un partido monárquico, nosotros republicano. Respetamos mutuamente nuestras posiciones», ha zanjado.

Jaume Asens, presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, ha defendido por tanto la proposición no de ley de su grupo consciente de que no iba a salir adelante. La votación será mañana, aunque el resultado es evidente por las posiciones manifestadas. No saldrá adelante. «No quieren preguntar», ha aseverado Asens, «porque como Adolfo Suárez son conscientes de que en un referéndum gana la república».

Por parte del PSOE, ha sido el secretario general del grupo parlamentario, Rafael Simancas, el encargado de trasladar el «no» a sus socios. Según ha explicado, en el resto de monarquías parlamentarias tampoco hay encuestas públicas sobre la Corona porque se pretende dejar al margen esta institución de la controversia política. Asimismo, Simancas ha recordado que todos los meses el CIS pregunta por los problemas de los españoles y que solo el 0,2 por ciento de los españoles ven la Monarquía como uno de los principales problemas del país.