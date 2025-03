«Debemos defender a España aunque España no nos defienda» Fernández-Miranda critica a quienes censuraron un «Viva el Rey» en el Congreso

«Debemos defender a España aunque España no nos defienda a nosotros». Este es uno de los mensajes que el decano de la Diputación de la Grandeza de España y Títulos del Reino, Enrique Fernández-Miranda , ha trasladado a la nobleza en la asamblea anual de esta institución, que acaba de celebrarse en la sede de la Fundación Ramón Areces.

El duque de Fernández-Miranda defendió la Monarquía Parlamentaria como «la forma más equilibrada, profesionalizada y ecuánime de representar a todos los ciudadanos españoles» e instó a los presentes a imaginarse a un Jefe de Estado perteneciente a un partido político y y dependiente de su disciplina. Tras recordar el papel de Don Juan Carlos el 23-F de 1981 y el de Don Felipe el 3-O de 2017, añadió: «Cuando algunos siguen preguntándose para qué sirve la Monarquía podemos recordarles que, por ejemplo, sirve para parar golpes de Estado».

Fernández-Miranda se mostró sorprendido por que algunos sectores se sintieran más molestos con un «Viva el Rey» gritado en el Congreso de los Diputados en la apertura de la Legislatura, que con los insultos lanzados contra Su Majestad. «Podríamos deducir que piensan que al Rey se le puede combatir pero no se le puede defender . Pues no va a ser así», aseveró. «Haremos por el Rey lo que se pueda y también lo que no se pueda», añadió citando a Arturo Pérez Reverte en Sidi, su novela sobre el Cid Campeador.

El decano también criticó una Memoria Histórica «no solo amañada sino impuesta» , y advirtió de que «el revisionismo histórico es reaccionario por mucho que lo quieran disfrazar algunos de progresista». Fernández-Miranda subrayó que «España, la nación más antigua de Europa, no había disfrutado nunca de más de cuarenta años de democracia», e instó «a combatir» a aquellos que quieren olvidar que los reinados de Don Juan Carlos y Don Felipe han supuesto «el periodo más largo de democracia y libertad de su historia».

Tras estas reflexiones, el decano de la Diputación hizo balance del último año, en el que ha habido 32 nuevas adhesiones hasta alcanzar 752 personas que ostentan 1.156 títulos . Entre otros logros, citó la actualización de la Guía de Títulos, con datos de 3.741 títulos y Grandezas, de los que 2.830 están vigentes y 911 fueron vitalicios o están vacantes, y la creación de un Código de Derecho Nobiliario que agrupa las disposiciones legales del siglo XIII al XXI.

Además de aprobarse el informe anual, la auditoría, las cuentas y los presupuestos, por unanimidad, se renovó el nombramiento de la marquesa del Valle de Tena como vocal, mientras que el vizconde de Banderas y el marqués de Casa Ulloa relevaron a los marqueses de Oreja y de Solana.