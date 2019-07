Iglesias desmiente a Sánchez y dice tener la «mano tendida» para negociar un gobierno de coalición El presidente del Gobierno en funciones dio ayer por «rotas» las negociaciones con Podemos al habilitar una consulta «trucada» a las bases

A seis días de la sesión de investidura el PSOE y Podemos siguen sin encontrar un punto de entendimiento con el que fraguar un acuerdo de investidura, pero desde la dirección morada aseguran que se intentará «hasta el último minuto» siempre que se abran a la coalición. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha desmentido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ayer escenificó el fin del diálogo y le culpó de «romper unilateralmente» la negociación al habilitar una consulta «trucada» a las bases.

«Yo no quiero tirar la toalla ni pensar que en esta investidura no hay nada que hacer», ha explicado Iglesias, durante una entrevista en la Sexta. «Sánchez se equivocó ayer cuando dio por rotas las negociaciones para buscar después a la derecha, alguien que recibe el encargo del Rey no puede dar por rotas las negociaciones nunca», ha atizado después. El secretario general de Podemos asegura tener «la mano tendida» para negociar un Gobierno de coalición. Los dirigentes de la formación morada se están empleando en dar sensación de «estabilidad» y «mesura» para que se hagan más evidentes los bandazos y el relato enmanarañado que, a su juicio, están teniendo los socialistas.

«Nos dijeron que Europa no iba a asumir nuestro programa, nosotros cedimos y asumimos que con cumplir los derechos sociales nos servía, dijeron que el problema era Cataluña y nos comprometimos a ser leales a su liderazgo... Se están poniendo demasiadas excusas, nosotros no hemos parado de ceder», ha reprochado Iglesias, que recuerda que si el PSOE retoma el diálogo están «dispuestos a ceder más» si hay negociación para un Gobierno de coalición.

Siguen enrocados en sus posiciones

En Podemos, eso sí, no van a renunciar a entrar en el Consejo de Ministros. Iglesias ha pedido disculpas a los socialistas por haber abordado la última propuesta de proponer «perfiles técnicos» como una «idiotez», pero insiste en que el candidato socialista tiene que negociar: «Cuando negocias con alguien no puedes decir hazme propuestas de gente que no esté en la dirección de tu partido, eso no tiene sentido. ¿Quién decide quién tiene cualificación? Yo tengo muchos títulos», ha sostenido.

La escenificación de ruptura de cara a la opinión pública del PSOE irrita al líder de Podemos, que hoy se vio obligado a mover ficha y salir a desmentir al candidato socialista: «Queremos negociar un Gobierno de coalición en serio, y no a través de mensajes y medios de comunicación», ha dicho hoy Iglesias. Desde La Moncloa admitían ayer que aún hay margen para entenderse con Podemos y que acepten las propuestas socialistas. Además, defendían el relato «posibilista» pese a las malas cuentas que por ahora manejan para el próximo martes.

«Ojalá sea antes de septiembre. Ojalá sea en julio», ha explicado Iglesias, preguntado sobre si la semana que viene habrá gobierno. En Podemos, por el momento, siguen enrocados en el «no» y tienen la mirada puesta en un segundo intento en septiembre convencidos de que Sánchez no adelantará elecciones.