Igea: «Arrimadas ha demostrado que le falta capacidad de entender y de escuchar»

Francisco Igea (Valladolid, 1964) pasea por Madrid rebosante de optimismo. Ha conocido los resultados de las primarias en Galicia, donde su candidato, Manuel Jesús Morgade, se ha quedado a dieciséis votos de la oficialista Beatriz Pino. Atiende a ABC en el restaurante Behia como candidato a presidir Ciudadanos y después se encamina a la librería Lé. Acude con su equipo a la presentación del libro de Xavier Pericay, y allí se dejan ver exdiputados como Ignacio Prendes y Carina Mejías.

¿Es más duro en la crítica a Cs usted o Pericay en su libro?

Pericay lo que tiene es el ingenio más afilado; el de un escritor.

¿Se arrepiente de decir que Cs está en muerte crítica o que es leninista?

De lo primero sí porque después de recorrer España me doy cuenta de que el partido tiene vida. Sobre el asunto de los estatutos, me remito a Girauta. Pocos días después corroboró mi opinión y es poco sospechoso de ser un ferviente «igeísta». Me refería a un modelo que surge históricamente del centralismo democrático. Nunca en una discusión he oído a alguien llamar a otro leninista; me preocupa que se tome como un insulto personal.

Hasta esta semana ha dicho que Arrimadas es la mejor candidata.

Siempre viene bien decir la verdad. Inés es una excelente parlamentaria, pero esta semana se ha demostrado que le falta otra cosa: capacidad de entender y escuchar.

¿Por qué deben los afiliados elegir a los líderes autonómicos?

Un partido que no tiene un sistema de contrapesos tiene una estructura de poder muy jerarquizada que favorece la toma de decisiones equivocadas. Los votantes de centro son muy volátiles y no conviene tratarlos como a menores de edad porque se quedan en casa. Nuestros votantes no son hinchas. Si el partido continúa así, diremos a la gente que aquí lo que sobraba es Albert Rivera, porque la organización es la misma, continúa el mismo equipo, la estrategia de pactos es la misma...

Usted ganó unas primarias. ¿No es suficiente con esas votaciones?

Fíjese si creo en eso, que creo que hay que extenderlo. Cuando la militancia se siente partícipe te permite tener unos muy buenos resultados, como los que tuvimos en Castilla y León, a pesar de que salíamos de la crisis del pucherazo. Por eso queremos extender ese sistema de primarias y bajarlo a todas las agrupaciones que tengan más de cien candidatos.

¿No cree que habría 17 PSC, como dice la candidatura de Arrimadas?

Lo que no puede ser es que tengamos un PSC que mande sobre diecisiete autonomías. Creemos en el mensaje único. El argumento de que queremos 17 PSC es como el de las baronías: no se lo cree nadie. Lo que tenemos ahora no son baronías; son virreyes. Es mejor tener candidatos con argumentos que con argumentarios.

El lunes en Valladolid hubo tensión, ¿será la tónica de la campaña?

Espero que sean capaces de rectificar. El partido puede vivir un debate político intenso, pero hay que mantener las formas. Hay cosas que a mis 55 años me resultan chocantes. Las imágenes hablan por sí solas. Todos nos equivocamos, pero sería bueno que cambiásemos esa actitud.

¿No choca que critique las coaliciones con el PP y que gobierne con él?

Estoy gobernando con el PP porque hice caso a lo que me dijo mi ejecutiva. A pesar de lo que dicen algunos, soy el tipo más leal de este partido. Dije entonces, y digo ahora, que mantener alianzas únicamente con el PP no es una buena idea. Los ciudadanos saben distinguir entre un señor que busca un flotador y otro que busca un pacto.

¿Fue un error no pactar con el PSOE tras el 28-A?

Cs debió intentarlo con toda intensidad. Lo creo yo y lo creen todos los españoles. Todos los días, y yo fui una de las personas que lo intentó en aquella ejecutiva famosa, me pregunto si hice lo suficiente por eso. Veo ahora a mi país y me preocupa. Oigo a Arrimadas decir que hay que poner el país por delante y estoy muy de acuerdo. Es evidente que Sánchez podría haber dicho que no, pero ya habíamos firmado un acuerdo de gobierno. Podríamos haberlo puesto encima de la mesa. Un país gobernado por un partido socialdemócrata y uno liberal con 180 escaños podría haber hecho las reformas que necesita; uno gobernado por socialdemócratas con populistas y la suma del independentismo es una cosa desastrosa.

¿Lo intentó Arrimadas con la vía 221?

Creo que era una buena iniciativa. Quizá demasiado tarde y quizá podíamos haber puesto más intensidad.

Casi dan la sorpresa en Galicia.

Bueno, quitémosle el casi.

¿Se ve con opciones de ganar?

Yo creo que tenemos muchas posibilidades. En Galicia ha habido más votos a candidatos críticos que al candidato oficial. Esto desmonta que esto son «Igea y otros cuatro».

¿Se fía del voto telemático?

Mi opinión es conocida y es la mía, la de Transparencia Internacional y la de la inmensa mayoría de los países europeos occidentales. Quizá cuando uno va por la autopista y todos los coches vienen de frente hay que plantearse si el equivocado eres tú.

¿Qué pasará con los miembros de la candidatura de Arrimadas si gana usted?

Que seguirán trabajando allí donde estén. Hemos dicho públicamente que nuestra intención es que en nuestra ejecutiva estén todos aquellos que hayan sido elegidos para liderar al partido en las elecciones autonómicas, en el caso de Murcia tendremos que esperar a ver qué se resuelve judicialmente, y también los portavoces del Congreso y del Parlamento Europeo.

¿Si vence, será candidato a presidir el Gobierno de España?

Ya aprendí en política hace mucho tiempo que no hay que hacer previsiones a tan largo plazo. Ni me lo he planteado. Yo tengo una visión a largo sobre qué quiero que sea el partido. Cuando haya elecciones habrá que buscar al candidato que mejor transmita lo que queremos para los españoles. Mi ambición no es presentarme a presidente, sino contribuir a que lo que dejamos detrás sea mejor que lo que encontramos.