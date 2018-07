Varapalo para el Gobierno que fracasa en la renovación de RTVE La ausencia de dos diputados y el fallo de otros dos da al traste con la operación pactada

La operación orquestada por el Gobierno de Pedro Sánchez de la mano de Podemos y los partidos independentistas para controlar RTVE terminó ayer en un sonoro ridículo. En la última votación, la lista de los cuatro consejeros que faltaban para completar el nuevo Consejo de Administración de RTVE no consiguió los 176 votos necesarios, con lo que decae todo el proceso. Tanto el de los seis consejeros que ya habían sido elegidos como la elección de Tomás Fernando Flores como presidente, una votación que tendría que haberse celebrado ayer en primera instancia y completado el miércoles y que no se producirá al no haberse elegido a la nueva dirección al completo.

La alianza fraguada por el Gobierno se quedó a un voto, logró 175, para revalidar a los cuatro consejeros. La sorpresa mayúscula se apoderó del hemiciclo. A un proceso sin precedentes se le añadía más incertidumbre. Según se especifica en el Real Decreto que habilitaba este mecanismo, en caso de que el proceso se bloquease, el Gobierno debería proponer un Administrador único, que debería ser ratificado por el Congreso logrando dos tercios en la primera votación y mayoría absoluta en la segunda. Ese parece ahora el camino a seguir, al menos el que contempla la presidencia del Congreso, aunque desde Podemos y el PSOE se expresaba alguna duda. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, solicitó un informe urgente a los letrados para valorar la situación.

El Gobierno tenía garantizados 179 votos, pero sucedió todo lo que podía salir mal. Al tratarse de voto secreto en urna no es sencillo saber quién se equivoco (con intención o sin ella) salvo que lo reconozca. El Ejecutivo perdió cuatro votos sobre los previstos. Dos fueron las ausencias de Jordi Xuclà (PDECat) y Ana Surra (ERC). El PSOE asegura que conocía una de ellas y el PDECat manifiesta que lo había alertado. Pero a esas dos ausencias se sumaron dos errores. Se trató de dos diputados que introdujeron la papeleta con el nombre de Flores (cuya papeleta estaba preparada para la votación posterior) en lugar de la papeleta con los otros cuatro consejeros.

«Fallo humano»

La portavoz socialista, Adriana Lastra, lamentó el «fallo humano» y dijo «confiar» en las fuerzas que habían llegado a este pacto, descartando que se hubiera hecho de forma intencionada. Lastra planteó que «el propio decreto da una salida, que es la del administrador único». No obstante Lastra supeditó todo a la interpretación de los letrados.

Previamente, la portavoz de Podemos para RTVE, Noelia Vera, se había referido a la existencia de una «disputa jurídica» sobre si prevalece el Real Decreto, que establecía el administrador único como forma de desbloqueo y unos plazos que concluyen mañana día 18 de julio, o el reglamento de la cámara «que permite volver a votar». Aunque diferentes fuentes parlamentarias no ven base ni desarrollo para ese último punto. En cualquier caso, los cálculos del PSOE son ya los del administrador único, para lo que tendrán que volver a negociar con Podemos. Los de Pablo Iglesias habían aceptado el nombre de Flores contra su criterio porque en el paquete completo del acuerdo se hacían con la mitad del Consejo. Pero ahora se trata de elegir solo un administrador, por lo que Lastra evitó comprometerse con la candidatura de Flores.

Tanto el PP como Ciudadanos han pedido al Gobierno de Sánchez que retire el decreto, aduciendo que el proceso para el concurso público ya se ha puesto en marcha y no existe la urgencia que aduce el decreto. Pero Lastra lo rechazó porque RTVE «necesita una dirección» en los tres meses que se calcula puede durar el concurso.

El portavoz del PP para RTVE, Ramón Moreno, aseguró que «hemos asistido al más colosal monumento al disparate». Su partido estima en más de un millón de euros el gasto en todo este proceso, que ha ocupado seis plenos, por los viajes y las dietas de los diputados. Desde Ciudadanos, que volvió a abandonar el pleno para no tomar parte en la votación, su portavoz, Juan Carlos Girauta, se dijo «satisfecho de no haber participado en esta cacicada». También pidió al Gobierno que retire el decreto e incidió en «la enorme debilidad del Gobierno Sánchez. Va a estar siempre en la cuerda floja».