Sánchez pide a Torra la «máxima colaboración» para el Consejo de Ministros de Barcelona y una reunión Calvo ofrece por carta al Govern un encuentro entre el jefe del Ejecutivo y el presidente de la Generalitat el 21-D

Agencias

La vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo, ha enviado sendas cartas al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en las que les comunica la celebración el próximo 21 de diciembre del Consejo de Ministros en la Llotja del Mar de la capital catalana, actual sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, al tiempo que les pide su colaboración en la organización de la reunión. Asimismo, transmite a Aragonés que «sería conveniente» la celebración de un encuentro entre el presidente Pedro Sánchez y el president Quim Torra con el fin de «retomar la senda de diálogo constructivo».

Esta carta llega 24 horas después de que la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, lamentara no haber recibido «ninguna propuesta del Gobierno español» para celebrar esta reunión entre presidentes, «más allá de los mensajes que puedan haber transmitido a través de los medios». «No tenemos propuesta formal ni de la reunión en sí, ni mucho menos sobre el contenido. Por lo tanto, no podemos responder a una invitación que no existe», apuntó ayer.

En su carta a Aragonés, Calvo expone que la intención al celebrar esta reunión en Barcelona es «dar continuidad a la iniciativa del Gobierno de España de acercar su labor a la realidad plural que constituye nuestro país». «Se trata de una gran oportunidad para demostrar a la ciudadanía nuestro compromiso con la cooperación y el entendimiento, lanzando un mensaje nítido en favor de la convivencia», agrega Calvo.

«Es por ello que pedimos al Govern, la máxima colaboración en las labores organizativas de vuestro ámbito competencial vinculadas a la preparación y desarrollo de la reunión del Ejecutivo y de cuyos pormenores seréis oportunamente informados por la Delegación del Gobierno en Cataluña».

Finalmente, Calvo le transmite a Aragonés que «como es habitual en situaciones semejantes, y así se lo comunicó en su encuentro el Presidente del Gobierno al President de la Generalitat, sería conveniente que ambos pudieran mantener un encuentro con el que retomar la senda de diálogo constructivo que debe cimentar la relación entre nuestros gobiernos».

En la carta a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, la vicepresidenta le comunica también la celebración en la ciudad que gobierna de la reunión del Consejo de Ministros el próximo día 21 y le agradece de antemano «la colaboración que, como en cada ocasión en la que nuestra actividad se desarrolla en Barcelona, el Ayuntamiento presta, en el ámbito de sus competencias, para facilitar las cuestiones organizativas».