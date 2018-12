Entrevista «El PP se ha ganado ser marginal en Cataluña» El candidato independiente del PP al ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, fragmentará en voto constitucionalista

Salvador Sostres

Seguir Barcelona Actualizado: 14/12/2018 02:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El sector educativo catalán denuncia 500 adoctrinamientos a niños en Cataluña

Hace una semanas era partidario de votar a Manuel Valls y de que el PP no se presentara en Barcelona. Pero poco a poco se ha ido desplazando a la izquierda y ha dejado demasiado espacio libre en el centro derecha. En Andalucía, ayudó a la victoria de la derecha que cada votante tuviera su opción concreta. Ya nadie podrá ganar sólo nunca más en España. También el constitucionalismo es heterogéneo en Cataluña y es importante que cada votante se vea representado en un partido para que no se quede en casa.

-El PP es marginal en Cataluña.

Fallan las personas. A muchos candidatos les ha faltado empatía y hablar claro. No discuto su entrega, pero no han sabido explicar que el PP catalán lleva Cataluña en el corazón y no se avergüenza de ser español. Si hoy es un partido marginal es un poco porque se lo ha ganado.

- Ciudadanos se les ha comido el espacio.

Muchos votantes y militantes e incluso cargos del PP de Cataluña se hicieron el 21 de diciembre un harakiri generoso y precioso votando a Ciudadanos para que un partido constitucionalista ganara las elecciones al Parlament.

- Esto no tiene vuelta atrás.

La tiene. Hablaré claro con todo el mundo. Desde la catalanidad, porque Cataluña es un gran pueblo, y quien no lo entienda tiene un problema, y lo tendrá conmigo. Y es un gran pueblo que ha triunfado cuando ha ido de la mano de España, y que en la unilateralidad siempre ha fracasado: en 1640, en 1704, en 1931, en 1943 y ahora.

- El PP nacional le cortará las alas.

A Pablo Casado sólo le he pedido una cosa: déjame ser yo mismo, con mi valor y mi lealtad.

- ¿Y «ser usted mismo» qué significa?

Explicar que no somos un partido anti-catalanista sino profundamente catalán.Amamos el catalán, aunque queremos que todos los niños catalanes tengan un buen nivel de español.Cataluña es un pueblo muy sentimental y el PP no siempre ha sabido entenderlo. Más catalán que yo no hay nadie y sé cómo hablarle a mi pueblo.

- ¿Qué ofrece que sea nuevo?

Gestión con criterios empresariales. Eliminaremos la mayor parte de trámites burocráticos y cualquiera que quiera invertir en la ciudad será bien recibido.

- ¿Alguna idea más?

Sí, cuatro ideas. La primera idea es que el secesionismo no tome la ciudad y que volvamos a la Barcelona de los “amigos para siempre”. La segunda idea es el empleo: los empresarios sabemos crear riqueza y puestos de trabajo. Potenciaremos la inversión y el pequeño comercio. Acabaremos con el infierno que hoy supone pedir una licencia o un permiso de obras. Estamos a favor den negocio, del comercio, del consumo.

- ¿De seguridad no dice nada?

La tercera idea es el orden y el respeto. Es intolerable que 50 personas puedan cortar la Diagonal. Crearé una unidad de 500 policías urbanos de actuación inmediata, entrenados para emplearse con la contundencia que sea necesaria. Si alguien se quiere manifestar que lo haga por la acera. No se puede boicotear el consumo ni conculcar los derechos de los demás.

- La vivienda preocupa a los barceloneses.

La cuarta idea es la vivienda. Yo soy más partidario de enseñar a pescar que de regalar peces, pero pararemos el golpe de los que se encuentran en situación de necesidad. El ayuntamiento tiene pisos cerrados y 75 solares recalificados y edificables que tienen que ser aprovechados para ayudar a los más desfavorecidos. Las zonas verdes están muy bien, pero la gente vive en pisos. La caridad cristiana ha de prevalecer por encima de la ideología. Ayudaremos a quien lo necesite, pero no toleraré que nadie ocupe un piso ilegalmente. Mi unidad de intervención inmediata hará honor a su nombre para remediarlo. La propiedad privada es sagrada, es la máxima expresión de la libertad.

- Le llaman ricachón de derechas.

Se lo tendrán que tragar. No arruinaremos al ayuntamiento, no aumentaremos impuestos, pero a mí me conocen mejor en Nou Barris que en Sarrià, porque desde mi plataforma, Empresaris per Catalunya, hemos ayudado a los que más lo necesitaban. Y les continuaremos ayudando, y les enseñaremos a pescar, pero siempre en orden y libertad.

- Con lo bien que le va su empresa, ¿por qué se mete en líos?

Yo he venido aquí a servir, porque creo en todo lo que le he dicho. No quiero ni chófer, ni sueldo, ni dietas. Quiero mejorar la vida de mi gente. Actuaremos rápido, sin trámites absurdos. No me dedicaré a cambiar el nombre de las calles. La Historia hay que asumirla, no que cambiarla. Defenderé Cataluña y defenderé España.

- ¿Y si le piden que ceda los locales municipales para otro referendo secesionista?

España no se puede votar. España es inevitable. Tampoco se puede votar si Dios existe. Soy catalán, somos catalanes, pero tenemos que tener claro que nuestra patria es España. Los independentistas tienen clara su patria. Si nosotros no tenemos clara la nuestra, perderemos.